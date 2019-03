Crooner Yannick Bovy is net terug van huwelijksreis en heeft een nieuw album: “Idealer kan niet” Jolien Boeckx

16u34 0 Showbizz Zowel privé als professioneel gaat het Yannick Bovy (32) voor de wind. De crooner is pas terug van zijn huwelijksreis in Zuid-Afrika, en vrijdag ligt zijn nieuwe album in de winkel. “Idealer kan niet, hé”, glimlacht Bovy. “Ik heb er wel voor gezorgd dat mijn plaat klaar was vóór we op ’t vliegtuig stapten.”

Op 3 juni vorige zomer stapte Yannick met zijn Stefanie in het huwelijksbootje in het idyllische Italië. Maar op de huwelijksreis was het nog even wachten. “We zijn net terug van een zalige drie weken. Zelfs letterlijk tussen de wilde dieren. We hebben een nacht in een boomhut geslapen met huilende hyena’s onder ons. Best romantisch”, lacht hij. Het pasgetrouwde koppel ging ook een keertje langs bij Regi en Katleen Aerts, die daar allebei een huis hebben. “Supergezellig was dat dinertje. En toch ook leuk om wat Belgen te zien zo ver van huis.”

Al hadden de wittebroodsweken ook minder leuk kunnen aflopen. Halverwege hun huwelijksreis moest het koppel vluchten van hun huurauto die op ontploffen stond. “Na kilometers rijden, had een koperen buis onze brandstoftank doorboord en begon die over het asfalt te schuren terwijl de brandstof eruit lekte. We waren er niet zo gerust in. Maar gelukkig konden we op tijd vluchten en is alles goed afgelopen.” En is het koppel heelhuids terug thuis voor de release van Yannicks nieuwe album vandaag.

’Yannick Bovy Celebrates Nat King Cole’ is meteen een duidelijke verwijzing naar wat de Vlaamse crooner doet op zijn nieuwe plaat. “Nat King Cole is mijn grote idool. Ik ben thuis letterlijk opgegroeid met zijn muziek. Mijn grootouders hadden al zijn platen”, aldus Bovy. “Dit jaar zou die Amerikaanse jazzlegende 100 geworden zijn, maar hij overleed al op zijn 45ste in 1965. Ik wil hem eren met veertien covers, waaronder ‘Let There Be Love’ en ‘The Soul of Nat King Cole’ - geschreven door Will Tura als eerbetoon aan Nat King Cole - die ik volledig naar mijn hand heb gezet.”

Het album ‘Yannick Bovy Celebrates Nat King Cole’ is vanaf vandaag te koop. Op 8/6 staat Yannick Bovy met zijn eerbetoon aan Nat King Cole in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Tickets via teleticketservice.