Crisis baart ook theatermaker James Cooke zorgen: “Ik zou liegen als dat niet zo was”

ShowbitsJames Cooke heeft voor z’n nieuwe theaterproductie ‘Moord op de Orient Express’ opnieuw een topcast kunnen strikken. Warre Borgmans kruipt in de huid van Hercule Poirot en daarnaast rijden ook onder meer Ianthe Tavernier, Marilou Mermans en Barbara Sarafian mee op de legendarische trein. “Dat is nodig als we willen dat mensen naar het theater blijven komen”, legt James uit. Want ook de entertainment-business lijdt zwaar onder de crisis. “Maar bij ons kunnen mensen even de knop omdraaien en genieten”, vult hij aan. ‘Moord op de Orient Express’ speelt vanaf 18 november in Theater Elckerlyc in Antwerpen.