Crewleden klagen over slechte werkomstandigheden op de set van kijkcijferkanon ‘Euphoria’

Verschillende crewleden die meewerkten aan ‘Euphoria’ klagen in The Daily Beast over de slechte werkomstandigheden, die ze zelfs ‘toxisch’ noemen. Zo zouden werkdagen van 18 uur geen uitzondering zijn geweest en werd de crew verboden om tijdens het werk naar het toilet te gaan. Figuranten werden tijdens de nachtscènes niet goed opgevangen en moesten in hun feestkledij buiten wachten tot ze aan de slag mochten, klinkt het. Ze konden zich enkel opwarmen aan twee verwarmingstoestelletjes. Daarnaast zou de productie van ‘Euphoria’ er ook niet in geslaagd zijn om op de voorgeschreven tijden eten te voorzien voor cast en crew. Volgens de richtlijnen van de vakbond moet er na zes uur werk eten voorzien worden. Elk half uur vertraging zou per lid van de vakbond dat niet op tijd eten krijgt, een boete van 50 dollar moeten opleveren. Er kwamen bij de vakbond zoveel klachten binnen, dat er een verantwoordelijke werd aangesteld om op de set te komen kijken.

Topprioriteit

In een reactie aan The Hollywood Reporter laat HBO nu weten dat er geen wantoestanden gebeurd zijn op de set van ‘Euphoria’. “Het welbevinden van cast en crew tijdens onze producties is altijd een topprioriteit. De productie was in overeenstemming met alle veiligheidsmaatregelen en protocollen van de vakbond. Het is niet ongewoon voor dramareeksen dat het filmen ingewikkeld wordt en de COVID-maatregelen zorgen nog eens voor een extra laag.” HBO houdt ook vol dat er geen formeel onderzoek werd ingesteld naar de reeks.

Toch heeft ook een van de hoofdrolspelers, Jacob Elordi, in een eerder interview al aangegeven dat het behoorlijk zwaar was om ‘Euphoria’ te maken. “We draaien echt heel lange dagen, soms wel 16 uur lang. Het is echt een werk van liefde. Maar op het einde is het wel louterend om zo lang zo hard aan iets te werken, en blijkt dat je echt trots kan zijn op het eindproduct.”

