Cranberries-zangeres O'Riordan wordt donderdag begraven, doodsoorzaak laat op zich wachten

19 januari 2018

Bron: BUZZE 7 Showbizz De uitvaart van de maandag overleden Dolores O'Riordan vindt volgende week donderdag plaats in haar thuisland Ierland. Dat meldt de BBC. De 46-jarige zangeres van The Cranberries wordt in besloten kring begraven in Limerick. De exacte doodsoorzaak van Dolores O'Riordan van The Cranberries laat mogelijk wel nog lang op zich wachten.

Via Facebook liet de vriend van O'Riordan, Olé Koretsky, voor het eerst van zich horen sinds haar dood. "De liefde van mijn leven is weg. Mijn hart is gebroken en het is het niet meer te repareren", schrijft Koretsky op de Facebook-pagina van zijn band D.A.R.K. "Ik ben verdwaald. Ik mis haar zo enorm."

In de laatste twee jaar van haar leven was O'Riordan samen met Koretksy. De twee ontmoetten elkaar toen de Ierse zangeres zich in 2014 aansloot bij de band D.A.R.K. Ze is als leadzangeres te horen op het laatst uitgebrachte album van de groep, Science Agrees.

Het zal vermoedelijk nog lang duren voordat duidelijk is wat de exacte doodsoorzaak is van Dolores O'Riordan. De lijkschouwer verwacht niet voor april met resultaten naar buiten te komen, meldde Variety eerder op vrijdag. De Ierse zangeres is niet onder verdachte omstandigheden overleden, liet de politie al weten.

De zangeres brak in 1993 met The Cranberries door. De band scoorde hits met nummers als Zombie en Linger. O'Riordan werd 46 jaar.