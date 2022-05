Cowboy William open over zijn keuze voor Amber: "Of er meer gebeurd is dan enkel slapen in die tipi?”

Independer Brits onderzoek: “Parkeer je auto net wél op een donkere plek”

We hebben het allemaal geleerd: dieven houden niet van licht, en dus lijkt het logisch om net op verlichte plekken je auto te parkeren. Maar Brits onderzoek wijst nu uit dat net het omgekeerde waar is. Waar parkeer je jouw auto best als je diefstal wil vermijden? En ben je verzekerd? Independer.be zoekt het uit.

4 mei