Couturier Saïd Meer bekroond tot hofleverancier: “Iedereen blijft hier welkom om een broek of rok te laten retoucheren”

TV Internet in de ban van ‘McBaguette’ uit ‘Emily in Paris’: “Snack bestaat écht, de chique McDonalds uit de serie niét”

Het derde seizoen van ‘Emily in Paris’ scheert hoge toppen op Netflix, en het is ook duidelijk dat bepaalde andere bedrijven meesurfen op het succes. De eerste aflevering van de show werd namelijk duidelijk gesponsord door McDonalds, en dat zorgde voor heel wat commotie op het internet. Van enthousiaste klanten die opeens zin hebben in een McBaguette, tot het hoongelach van Franse kijkers die maar al te goed weten dat een McDonalds er niet zó chique uitziet.

30 december