Couturier Edouard Vermeulen wil Josje helpen: "Bezorg me een hoed en dan toon ik hem aan de koningin"

20 november 2019

06u00

Nu de solozangcarrière van Josje (33) niet van grond lijkt te komen, focust ze zich op haar nieuwe project: een eigen hoed. Die heeft het ex-K3'tje met het Belgische kledingmerk Xandres op de markt gebracht. Het liefst wil ze haar creatie op het hoofd van onze koningin zien, en daar wil couturier Edouard Vermeulen van het Belgische modehuis Natan haar graag bij helpen. Dat vertelt hij in TV Familie.

“Vijf jaar geleden ben ik hoeden beginnen te maken”, zegt Josje Huisman. “Ik droeg voordien al graag hoedjes, en ik vond het moeilijk om de juiste maat en kleuren te vinden. Dus dacht ik: ‘Nou, dan maak ik er zelf één!’ En ik ging prompt een opleiding tot hoedenmaakster volgen.” Op de vraag of het geen goed idee is om zo’n hoed naar koningin Mathilde of Máxima op te sturen, zegt Josje: “Goh, mijn hoed op hun hoofd: dat zou een droom zijn die uitkomt. Ik ben een royalty-liefhebber. Ik vind het tof om te zien welke kleren Máxima en Mathilde dragen. En koninklijke trouwpartijen zijn een inspiratiebron voor mij: daar draagt iederéén een hoed.”

Couturier Edouard Vermeulen van het prestigieuze Belgische modehuis Natan werd bijna 20 jaar geleden benoemd tot hofleverancier. Het overgrote deel van Mathildes kleding waarmee we haar tijdens haar publieke opdrachten zien is van Vermeulens hand. En ook prinses Claire en koningin Máxima zijn Natan-fans. Edouard toont zich meteen fan van Josje’s hoed: “Josje mag trots zijn”, klinkt het. “Het is een wat eenvoudige maar stijlvolle hoed.”

Denk je dat koningin Mathilde hem ooit zou dragen?

Dat zou best kunnen, waarom niet? Het lijkt me op een manier zelfs heel realistisch. Josje mag altijd zo’n hoed tot bij mij in de winkel in Brussel brengen. Ik wil hem gerust aan de koningin tonen. En je moet weten: zij houdt van eenvoudige hoeden. En ze wil zoveel mogelijk Belgisch dragen, wat haar siert. Dus ja, die hoed van Josje en Xandres maakt zeker wel kans, hoor.

Zou Josje volgens jou hofleverancier kunnen worden?

Goh ja, dan moet je sowieso al vijf jaar voor het koningshuis werken. Er gaat ook een hele procedure aan vooraf.

De vaste hoedenmaker van Mathilde is Fabienne Delvigne. Moet zij vrezen voor concurrentie van Josje?

Zo’n vaart zal het wel niet lopen, hé. (lacht) Want de koningin houdt héél erg van de hoeden van Fabienne Delvigne. Die passen ook uitstekend bij haar outfits. Maar ja, er zijn niet zoveel hoedenmakers meer. Dus wie weet valt de hoed van Josje wel op bij de koningin. Dus, beste Josje: bezorg me gerust een hoed en wij regelen de rest. Dat doen we zelfs met veel plezier.