Courtney Stodden haalt uit naar Chrissy Teigen: “Iedereen maakt fouten, maar niet iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid”

De sneer van Stodden komt er nadat de ‘American Pie’-acteur Jason Biggs zich wel verontschuldigde bij het model. Ook hij heeft in het verleden enkele gemene dingen over Stodden gezegd, maar daar excuseerde Biggs zich nu dus voor. “Het spijt mij dat ik in het verleden gemene dingen over jou gezegd heb. Het was mijn bedoeling om grappig te zijn, maar dat waren mijn tweets allesbehalve. Momenteel probeer ik om gezonde en verantwoorde keuzes te maken. Mijn verantwoordelijkheid nemen voor mijn slechte beslissingen uit het verleden hoort daar ook bij. Ik wens je alleen maar het allerbeste.”

Niet zo subtiele steek

Courtney Stodden deelde ondertussen ook een foto van het bericht van Jason op hun sociale media. Maar daar blijft het niet bij, want het model maakte van het moment gebruik om een niet zo subtiele steek uit te delen naar Chrissy Teigen. Deze laatste stuurde in het verleden ook al enkele gemene tweets over Stodden de wereld in. Al heeft de vrouw van John Legend zich hier onlangs wel publiekelijk voor geëxcuseerd.

In het bericht waarin Chrissy zich verontschuldigde, vertelde ze dat ze van plan was om zich persoonlijk te excuseren bij de slachtoffers van haar online pestgedrag. Of Teigen ondertussen ook de daad bij het woord voegde, is niet geweten. Het lijkt er alleszins niet op, want Courtney heeft nog steeds niet veel goeds over haar te zeggen. Toen het model het bericht van de ‘American Pie’-acteur deelde op hun sociale media schreef die namelijk het volgende: “Dit is hoe een persoonlijke verontschuldiging eruitziet. Iedereen maakt fouten, maar niet iedereen neemt zijn verantwoordelijk. Jason, je hebt mij geraakt. Ik wens jou en je familie alleen maar succes en liefde toe.”

