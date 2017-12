Countryzanger die van podium moest vluchten voor schietpartij Las Vegas verwelkomt zoontje EVDB

Jason Aldean en zijn toen nog zwangere vrouw Brittany Kerr.

Countryzanger Jason Aldean en zijn vrouw, make-upartiest en lifestyle blogger, Brittany Kerr hebben hun eerste kindje verwelkomd. Hun zoontje Memphis werd afgelopen nacht geboren in Nashville.

Voor Aldean waren de afgelopen maanden niet gemakkelijk. De zanger stond in oktober op het podium van het Route 91 Harvest Festival toen een schutter het vuur opende. Later zou bekendgemaakt worden dat het om de dodelijkste schietpartij in de moderne geschiedenis ging.

Aldean verwijst dan ook naar het drama in zijn eerste Instagram-post over zijn zoontje.

So blessed today to see my little man come into the world. In a year that has been a rollercoaster ride, this is what its all about. I cant wait to see what life has in store for this kid. Memphis Aldean... 9lb 5 oz. #mamawasarockstar Een foto die is geplaatst door Jason Aldean (@jasonaldean) op 02 dec 2017 om 05:59 CET

"Zo gezegend om mijn kleine man op de wereld te mogen zien gezet worden. In een jaar dat een achtbaan van emoties was, is dit wat telt. Ik kan niet wachten om te zien wat het leven in petto heeft voor dit kleintje. Memphis Aldean...4,2 kilogram. #mamawaseenrockster", deelde de countryzanger via het social mediaplatform Instagram.

Proficiat aan het blije koppel!