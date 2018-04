Country duo Sugarland en Taylor Swift slaan de handen in elkaar "Het is de eerste keer dat we een lied op ons album zetten dat we niet zelf geschreven hebben." EVDB

21 april 2018

Sugarland en Taylor Swift hebben samen het countryliedje 'Babe' uitgebracht. Het lied werd geschreven door Swift, maar hoofdzakelijk ingezongen door het country duo Sugarland.

De akoestische ballade 'Babe' brengt Taylor Swift helemaal terug naar haar country-tijd. De zangeres schreef het liedje vorig jaar samen met 'Train'-frontman Pat Monahan. Daarna bood ze het aan Sugarland aan, die het met open armen ontvingen. Het duo maakt zelfs een grote uitzondering voor dit nummer: "Het is de eerste keer dat we een lied op ons album zetten dat we niet zelf geschreven hebben."

Het lied gaat over een relatiebreuk. Swift heeft het dan wel geschreven, maar vocaal houdt ze zich enorm op de achtergrond. Beluister 'Babe' hieronder.