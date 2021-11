Coronaveilig alternatief voor Rode Neuzen Dag On Tour, met muziek à volonté en live reportages

ShowbizzDoor de nieuwe coronamaatregelen kan ook de Rode Neuzen Dag On Tour in z’n huidige vorm niet doorgaan. De actie, die zich al jarenlang inzet voor de weerbaarheid van jongeren, zou normaal Vlaanderen doorkruisen tussen 20 en 25 november, maar de pandemie gooit roet in het eten. In de plaats komt er een coronaproof alternatief, waarbij muziek en verbindende verhalen centraal staan. De actie focust dit jaar op de belangrijke rol van leerkrachten.

“Het was geen gemakkelijke beslissing om de Rode Neuzen Dag on Tour af te gelasten, maar wel een noodzakelijke”, vertelt Kris Vervaet, CEO van DPG Media, het moederbedrijf boven organisatoren VTM, HLN en Qmusic. “We hebben als media-organisatie een maatschappelijke rol te vervullen, dus hebben we ervoor gekozen om het concept om te draaien: we roepen Vlaanderen niet meer op om massaal naar de Rode Neuzen Dag On Tour te komen, maar we brengen Rode Neuzen Dag rechtstreeks naar Vlaanderen via muziek en interviews met actievoerders en scholen door onze vliegende reporters.”

Verhalen delen en muziek aanvragen

De muzikale slotweek start nog steeds op vrijdagavond 19 november bij de finale van ‘Belgium’s Got Talent’ op VTM. De opbrengst van de televoting gaat naar Rode Neuzen Dag. Vanaf zaterdagochtend 20 november springen HLN en Qmusic mee op de kar. Vliegende reporters Laura Tesoro (25), Vincent Fierens (29) en Julie Van den Steen (29) en ambassadeur Birgit Van Mol (53) trekken samen met journalisten, dj’s en schermgezichten Vlaanderen rond op zoek naar mooie en verrassende verhalen in scholen en bij actievoerders. “Wij gaan hen via alle mogelijke kanalen in de kijker zetten, want dat verdienen ze. Ik heb nu al zin om hun verhalen te horen”, aldus Vincent Fierens.

Rode Neuzen Dag draait ook om plezier en ambiance, dus pakt Qmusic uit met een aangepaste programmatie. De radiozender zet de hele week zijn playlist te koop in De Rode Neuzen Dag Playlist. Luisteraars kunnen nu al via sms naar het nummer 4666 een verzoeknummer aanvragen voor 1 euro en zo de actie steunen. Actievoerders maken dankzij Qmusic ook kans om de opbrengst van hun initiatief te verdubbelen. Van maandag 22 tot en met donderdag 25 november spelen Q-dj’s Maarten en Dorothee iedere dag om 9.30 uur ‘Verdubbel je opbrengst voor Rode Neuzen Dag in 60 seconden’. Inschrijven kan via qmusic.be.

Rode Neuzen Dag op 26 november: extra veel live muziek

Rode Neuzen Dag op 26 november wordt een spetterende, muzikale apotheose. Vanaf 8 uur ontvangt Qmusic muzikanten onder wie Clouseau, Bart Peeters en Regi. 10 uur lang maken zij, live in de studio, muziek voor de speciale uitzending ‘De Rode Neuzen Dag Playlist - 10 uur live muziek’. Om 20.40 uur start de ‘Liefde voor Muziek Special’ bij VTM, vol bijzondere verhalen van jongeren en fantastische muziek. Daarna volgt het moment suprême: de bekendmaking van het eindresultaat van Rode Neuzen Dag 2021.

Rode Neuzen Dag is een initiatief van VTM, HLN, Qmusic en Belfius. Wie een actie wil organiseren of een gift wil doen, kan terecht op rodeneuzendag.be. ‘De Rode Neuzen Dag On Tour’ en de bijhorende activiteiten en concerten worden geannuleerd. Mensen die Rode Neuzen Dag gesteund hebben door een ticket te kopen voor een van de activiteiten kunnen hun ticket terugbetaald krijgen als zij dit wensen. Tickethouders zullen binnenkort per mail gecontacteerd worden.

