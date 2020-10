Coronaproof concert The Chainsmokers escaleert: 20.000 dollar boete

Op 25 juli vond het benefietconcert ‘Safe & Sound’ plaats in Southampton, deel van de elitaire Hamptons in de staat van New York. Het concert mocht plaatsvinden op voorwaarde dat feestgangers in hun auto bleven zitten met een groep van maximaal zes personen. Op Twitter circuleerde recent een video waarop te zien is dat het publiek die regel volledig aan hun laars lapte en opeengehoopt aan het podium stond, waar dj-duo The Chainsmokers optrad. Dit was een duidelijke overtreding van de volksgezondheidswetgeving, waardoor de organisatoren van het concert nu een boete moeten betalen van 20.000 dollar. De promotors van het concert weigerden commentaar te geven.