Coronahuwelijk voor 'Sara'-acteur Kristoff Clerckx: "Het is noodgedwongen iets intiemer geworden"

26 mei 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Ondanks de coronatijden is het huwelijk van Kristoff Clerckx (54) en zijn vriendin Birgit (52) toch kunnen doorgegaan. Weliswaar met mondkapjes en respect voor de anderhalve meter afstand. Dat vertelt de acteur in Dag Allemaal.

“We hadden een plechtigheid in Vlaanderen en een feest met vrienden in Portugal voorzien, maar we hebben die plannen wat aangepast en het is allemaal noodgedwongen iets intiemer geworden”, zegt Kristoff, bekend van zijn rollen in ‘Sara’, Familie’ en ‘Wittekeke’. “Ik ben blij dat de plechtigheid toch kon doorgegaan, zodat alles alvast wettelijke geregeld is. Het feest in onze tuin hebben we wel moeten beperken tot ons nieuw samengesteld gezin en de ouders. Wat op zich ook al gezellig was, aangezien Birgit en ik elk drie kinderen uit onze vorige relatie hebben. Er is ook wat familie aan de deur geweest om ons te komen feliciteren, maar de social distancing werd op elk moment gerespecteerd. De ceremonie met de vrienden in Portugal hebben we een jaar uitgesteld. Daar kijken we nu naar uit.”

Kristoff is tegenwoordig minder actief als acteur en werkt tegenwoordig in de sector van geurmarketing en als werfleider samen met zijn kersverse echtgenote, die binnenhuisarchitecte is. De twee zijn drie jaar samen.

