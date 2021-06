Coronacrisis woog op relatie van Metejoor: “Financieel én emotioneel is het een catastrofe”

Celebrities Kid Rock schreeuwt homofobe teksten tijdens optreden

8 juni Zanger Kid Rock (50) - onder andere bekend van de hit ‘All Summer Long’ en z'n korte huwelijk met Pamela Anderson (53) - is gefilmd terwijl hij afgelopen weekend homofobe teksten uitkraamde tijdens een concert. De artiest, wiens eigenlijke naam Robert James Ritchie is, keek een van zijn aanwezige fans recht in de ogen en schreeuwde: "Rot toch lekker op met je stomme iPhone, homo!". Dat meldt TMZ.