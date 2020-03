Coronacrisis heeft dramatische gevolgen voor zanger Steve Tielens: “Ik leef nu op kosten van mijn vrouw” MV

27 maart 2020

06u00

Net zoals Hooverphonic en heel wat andere artiesten deelt ook Steve Tielens (48) in de klappen. Vanwege het coronavirus zijn al zijn optredens tot en met eind mei gecanceld. En de release van z'n nieuwe album 'Parels en duetten' moest worden uitgesteld. Dat heeft allemaal een serieuze financiële impact, zo bekent de volkszanger in TV Familie. "Dit gaat niet over honderden, maar over tienduizenden euro's verlies", aldus Steve in het weekblad. "Het is gewoon dramatisch. De komende maanden zal ik géén loon hebben."

“Het coronavirus laat zich serieus voelen. Gelukkig niet fysiek, maar het virus houdt me dus wel in een wurggreep”, zegt Steve in TV Familie. “Financieel is de schade niet te overzien. En da’s niet het enige... Ik zou mijn album ‘Parels en d­uetten’ normaal gezien vorige week voorstellen, maar nu wordt die release verzet naar een nog nader te bepalen datum. Aan dat album heb ik zo’n anderhalf jaar gewerkt. En ik heb er 35.000 euro uit m’n eigen zak in geïnvesteerd. Ik dacht dat er snel een cashback zou komen eenmaal m’n album uit zou zijn. Door de cd-verkoop, iTunes en dergelijke, maar ja... Dat feestje gaat dus voorlopig niet door.”

Betekent dat dan momenteel echt nul inkomsten voor jou?

Niks, ja! Ik heb een serieuze klop van de hamer gekregen, hoor. Dit is écht een drama! Ik had ook catering en zo voorzien voor die persvoorstelling van mijn album. Lekkere hapjes, veel flessen bubbels. Allemaal weggesmeten geld. Er zingen ook veel collega’s mee op dat album. Zoals Wendy Van Wanten, Filip D’Haeze en Jo Vally. Zij zouden aanwezig zijn op het persmoment, maar ik heb ze dus één voor één moeten afbellen.

Andere artiesten worden natuurlijk ook getroffen door de gevolgen van corona.

Ja, da’s waar. Ik hoop dan ook dat het coronavirus vlug het land uit is. En dat m’n album zo snel mogelijk kan uitkomen. Gelukkig heb ik al twee grote shows op m’n agenda staan in het najaar.

Hoe red jij je intussen financieel?

Tja, ik ben nu verplicht op kosten van m’n vrouw te leven. Zij werkt in de zorgsector. Maar mijn kinderen moeten ook eten, hé... Ach, ik hoop dat ik deze zomer terug mag optreden. Dat is voor Vlaamse artiesten dé tijd van het jaar, hé. Maar als dat ook wegvalt... Want we wéten niet hoe lang dat coronovirus bij ons nog zal huishouden, hé.

Wat zou dat dan betekenen?

Hm, failliet zal ik wellicht niet gaan. Maar het zou toch een serieuze financiële domper zijn. Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik zoiets vreselijks meemaak. Ik ben inderdaad lang niet de enige Vlaamse artiest die het nu moeilijk krijgt, maar ik ben wel één van de weinigen die juist zo’n grote investering heeft gedaan. Maar kom, wie weet krijgen we door deze situatie wel andere inzichten.

In welke zin?

Welja, wie weet leren we bedachtzamer met geld om te gaan en ‘normaler’ te leven. Ik moet me sowieso bij deze situatie neerleggen, hé. Maar ’t blijft een pretbederver. Je zal me een tijdje geen polonaises meer zien dansen. (flauw lachje)

Je kan er nog mee lachen.

Tja, het is dan wel dramatisch, het is niet het einde van de wereld. En nu heb ik ook eens tijd voor andere dingen. Zoals spelletjes spelen met m’n kinderen. Of klussen in huis. ’k Ben al begonnen met het behang af te doen. Samen met m’n vrouw. De dokter heeft haar thuis gezet, omdat ze met een hoestje zit. Ze willen geen risico’s nemen, hé. En ondertussen schrijf ik in m’n hoofd nieuwe nummers. Kwestie van deze periode zo goed mogelijk door te komen.