Corona overschaduwt bruiloft van VRT-journalist Riadh Bahri: "Zonder mijn ouders moeten trouwen"

10 juni 2020

15u45 0 showbizz Riadh Bahri (32), de luchtvaartexpert en jongste reporter van ‘Het Journaal’, is gehuwd met zijn vriend Niels. Het werd een plechtigheid zonder toeters en bellen. Maar dat wil het VRT-gezicht volgend jaar goedmaken.

“Corona heeft zijn best gedaan om roet in het eten te gooien, maar ik ben dan toch voor de wet getrouwd”, zegt Riadh. “het was met veel liefde, maar wegens corona ook veel kleiner dan voorzien. En in zeer intieme kring. Een groot deel van mijn eigen familie kon door de coronamaatregelen niet aanwezig zijn. Mijn ouders incluis, want die kampen met gezondheidsproblemen. Volgend jaar doen we het daarom nog eens. Met een huwelijksplechtigheid en een uitbundig feest voor alle vrienden en familie. En met alle toeters en bellen. Dit was slechts de generale repetitie. Een belangrijke weliswaar, maar ook geslaagd. Maar de hoofdzaak is toch: op naar the big party in 2021.”

Riadh en Niels voorzien dan extra trompetgeschal, want het feestje met het hele gezelschap is dan gepland in een verlaten bergdorp in Frankrijk.

