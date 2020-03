Corona brengt André Hazes en Monique enkel dichter bij elkaar: “Dankbaar voor de tijd die we samen hebben” TDS

24 maart 2020

09u55

Bron: Instagram 1 Showbizz Enkele weken geleden had hij het met Bridget Maasland nog over kinderen krijgen, maar inmiddels is André Hazes (26) er weer zeker van dat hij Enkele weken geleden had hij het met Bridget Maasland nog over kinderen krijgen, maar inmiddels is André Hazes (26) er weer zeker van dat hij oud wil worden met Monique Westenberg (43). Dat gevoel wordt ook enkel sterker: door de uitbraak van het coronavirus ziet de zanger zijn agenda geschrapt, waardoor hij heel wat quality time kan spenderen met Monique.

Het is weer dik oké tussen André en Monique. De twee vormen sinds vorige maand weer een koppel, nadat ze eerder uit elkaar waren en André tijdelijk de liefde vond bij presentatrice Bridget Maasland. Recent bracht de zanger nog een ode aan zijn grote liefde Monique. Hij schreef onder meer haar te hebben “vervloekt, verveeld en vernederd”, maar ondanks alles is Monique toch de liefde van zijn leven.

Dat beseft hij door de coronacrisis nu meer dan ooit, zo blijkt op Instagram. Daar deelde de Nederlandse zanger een foto waarop te zien is hoe het herenigde gezinnetje samen op de bank ligt. “Hoe eng en vervelend deze tijd ook is waar we nu in leven, ik ben dankbaar voor de tijd die we samen hebben als gezin”, schrijft Hazes bij het beeld. Het mag dus duidelijk wezen: de twee vinden steun bij elkaar in deze onzekere tijd en zijn gelukkiger dan ooit samen.