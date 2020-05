Corona bezorgde Jacky Lafon angstaanvallen: “Voor de eerste keer in mijn leven weet ik wat het is om eenzaam te zijn” Redactie

17 mei 2020

06u00

Bron: Primo 1 Showbizz Ze keek met veel enthousiasme en verwachtingen uit naar haar nieuwe zomershow in het Witte Paard in Blankenberge. De voorstelling was helemaal uitgeschreven, de repetities stonden in de startblokken. En toen dook het vreselijke coronavirus op en werd Jacky Lafon, net als iedereen, wakker in een andere wereld. Hoe ze die afgelopen weken heeft beleefd, vertelt ze in dit interview.

Het is koffiedik kijken of Jacky’s show deze zomer door zal kunnen gaan. ‘Onze voorstelling is het enige dat voorlopig nog steeds op het programma staat’, vertelt ze. ‘Ben, de baas van het Witte Paard, heeft de - hoofdzakelijk buitenlandse - artiesten van de avondshow al moeten afzeggen. Dus hoop ik, en niet alleen voor hem, dat onze show overeind blijft en zal kunnen starten vanaf augustus. Het wordt hoe dan ook bang afwachten op de beslissingen van de overheid. Deze zomer staat in het teken van mijn 55ste verjaardag als artiest. Ik hoop dus dat het mag doorgaan, zeker na de moeilijke periode die ik vorig jaar heb meegemaakt ...’

Wat bedoel je daarmee?

JACKY LAFON: Onder meer de scheiding tussen Laura Lynn en haar vriend Matthias Lens, die beiden in de show zaten. Dat heeft me erg aangegrepen. Ik ga daar niet verder op ingaan, het zijn ook mijn zaken niet, maar ik wens hen alle twee veel geluk.

Je hebt nu wel de tijd om die show tot in de puntjes af te werken.

Oh, maar de show was al in januari, net voor de crisis toesloeg, klaar. We stonden op het punt om aan de repetities te beginnen. In het begin van de lockdown probeerde ik nog wat veranderingen aan te brengen, maar daar ben ik mee gestopt. Op den duur begin je aan alles te twijfelen, haal je dingen door elkaar, verander je dialogen die eigenlijk niet hoeven. Op een dag heb ik gezegd: voilà, de show is klaar, ik blijf eraf. En straks vliegen we erin, zodra de lockdown opgeheven is.

Maar nu nog even de knop op ‘pauze’ zetten, aangezien we toch in ons kot moeten blijven.

Zo dacht ik er in het begin ook over. Na al die drukke jaren eens een paar weken zalig nietsdoen, het hoofd helemaal leeg maken. Dolce far niente, zoals de Italianen het zo mooi kunnen zeggen. Maar dat gevoel verdween vrij snel. Ik vind het niet meer zo plezant om inactief te zijn. Ik mis vooral het publiek. De aard van het beestje, zeker? Ik moet mensen om me heen hebben, dingen kunnen doen, met iets bezig zijn. Wat mij betreft heeft de lockdown al lang genoeg geduurd. Let op, ik heb wel begrip voor de maatregelen die de virologen en de overheid ons opleggen. Ze doen dat niet zomaar, dat beestje is best gevaarlijk. Onze gezondheid is tenslotte onze grootste rijkdom.

Wat zal het thema zijn van jouw shows, moesten ze kunnen doorgaan?

Ik dacht: nu de mensen voorlopig niet meer op reis kunnen, ga ik hen tijdens mijn show meenemen naar verschillende landen. Met nummers uit die regio’s, in de plaatselijke taal of in het Nederlands. Duitsland, Spanje, Italië, Wenen passeren de revue ... Zelfs Rusland, al moeten we daar nog wat aan werken. Het is geen makkelijke taal om te zingen, geloof me. Maar moeilijk gaat ook.

Je gaat dus met de fans een muzikale rondreis maken. Reis je zelf graag?

Ik ben nooit een echte reisduif geweest. Ja, naar Lourdes of op een cruise met mensen, dat doe ik graag. Maar niet om dingen te gaan ontdekken, eerder omwille van het sociale contact tijdens zo’n reis. Ik ben graag onder de mensen, zoals ik al zei. Ik heb dat altijd al gehad. Maar stuur me niet alleen op een citytrip, daar heb ik echt niets aan.

Je hebt vroeger toch veel gereisd. Wat is je favoriete bestemming?

Griekenland, zonder enige twijfel. Om te beginnen zijn de Grieken een zeer hartelijk en gastvrij volk, je voelt je bij hen meteen thuis. De muziek, de wijn, die mooie blauw-witte huizen ... ik ben er dol op. Cruises doe ik ook graag, zeker als Griekenland op het programma staat. Ik heb er een paar gedaan met vtm, en dat is altijd meegevallen. In totaal heb ik al zo’n zestien cruises achter de rug, onder anderen met mijn mama en met Nathalie.

Maar verre bestemmingen zijn niet aan jou besteed?

Nee, ik heb dat nooit graag gedaan. Nu ik toch veel thuis ben, kijk ik wel naar documentaires op National Geographic. Ik heb onlangs genoten van een prachtige reportage over het Kruger Park in Zuid-Afrika: over de leeuwen, de olifanten, de giraffen. Ik vind dat echt adembenemend mooi, maar geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om er zelf naartoe te gaan. Vroeger keek ik weinig televisie, nu natuurlijk wél. Mijn avond begint steevast rond zes uur, met ‘Sturm der Liebe’. Dat vind ik een geweldig boeiende serie. Vroeger was Nils mijn lieveling, nu heb ik een boontje voor Joshua. (lacht)

Geen haar op je hoofd dat eraan denkt om naar het Krugerpark te gaan, zeg je. Is dat te lang vliegen?

Sinds ik op de set van ‘Familie’ een ongeval heb gehad met een defibrillator (Toen Jacky in 2006 tijdens de opname van een spoedgevallenscène elektroshocks kreeg, bleek dat de machine écht werkte, nvdr), mag ik van mijn dokter niet langer dan vier uur in een vliegtuig zitten. De druk in mijn hoofd zou té gevaarlijk worden, zeggen ze. Daar hou ik me ook aan.

En ten tweede: ik ben bang voor al die beestjes die op de grond kruipen. Spinnen, schorpioenen, slangen – ik krijg al rillingen door er gewoon aan te denken. Ze vinden gegarandeerd hun weg naar mijn voeten of mijn been. (lacht) Echt waar, hoe kleiner de beestjes, hoe meer schrik ik ervan heb. Ik ben trouwens allergisch aan insectenbeten, ik heb dan steeds last van zwellingen en ontstekingen.

Heb je ook schrik van het coronavirus?

Zeker in de beginfase van de lockdown. Ik had net ervoor een paar optredens verzorgd in enkele zorgcentra, waar – zo bleek achteraf – het virus hard had toegeslagen. Ik was echt bang, ik sliep slecht tijdens die eerste weken. Ik heb regelmatig last van hoofdpijn, vroeger ook al, maar nu vroeg ik me angstvallig af of die iets te maken had met het virus. Vooral omdat ik tot de risicogroep behoor. Ik kreeg angstaanvallen, die zo hevig waren dat ik naar buiten moest lopen om op adem te komen. Toen dacht ik zelfs: ’t is beter dat ze me daarbuiten of in de lift aantreffen. Mocht mij thuis iets overkomen, dan zou het langer duren vooraleer ze me zouden vinden.

Maar dat ging over?

Nu is het in elk geval beter. Met de auto – ik heb pas een nieuwe gekocht – rij ik regelmatig naar de heilige Rita. Iedereen weet dat ik diepgelovig ben. Ik put daar veel troost en moed uit. Ik zei het al, ik heb alle begrip voor de virologen en de beleidsverantwoordelijken, maar soms vind ik – zeker als ik het vergelijk met het buitenland – onze maatregelen ietsje te streng. Ik zit altijd alleen in de auto, ook in die kapel, bovendien met een mondmasker op. Dan is er toch niets aan de hand? En ik had er nood aan.

Stel dat de show in augustus doorgaat, dan zal je sowieso rekening moeten houden met de opgelegde maatregelen.

Op het podium is dat geen enkel probleem. We hebben dat al bekeken en het is zeker doenbaar. Maar over de indeling in de zaal kan ik me niet uitspreken. Ben zal ons wel op de hoogte brengen. Ik heb echt met die man te doen, want naast de zaal heeft hij ook nog vijf hotels en enkele restaurants in Blankenberge. En die zijn nu zo goed als leeg. Ook voor hem hoop ik dat we onze show kunnen brengen. In het algemeen hoop ik trouwens ook dat de ganse horecasector binnenkort goed nieuws krijgt van de overheid.

Hoe vul je je dagen, zo alleen op je appartement?

Ik kijk, zoals ik al zei, veel naar televisie, en luister ook regelmatig naar de radio. Ik telefoneer ook heel veel, mijn rekening is sterk opgelopen. Zo heb ik af en toe contact met Anneke (Annie Geeraerts, nvdr) en Ray (Verhaeghe, nvdr) van ‘Familie’. In het begin maakte ik me, gezien hun hoge leeftijd, zorgen om hen. Maar ze stellen het goed. Anneke vindt die lockdown met haar nieuwe vriend niet erg. En Ray, die een grote familie heeft, heeft een tuin waarin hij zich kan amuseren. Met Nest, mijn ex-echtgenoot die in het appartementsblok naast mij woont, ga ik af en toe wandelen. Uiteraard respecteren we dan de afstand van anderhalve meter. Het Rivierenhof ligt vlakbij, en daar is plaats genoeg. Met of zonder Nest, ik ga minstens drie keer per dag wandelen, vergezeld door Tachke, mijn hond. Dat doet deugd. Wij hebben met z’n allen geluk gehad bij dat ongeluk: het mooie weer. Stel dat het al die weken geregend zou hebben en we helemaal niet buiten konden? Dat zou pas een ramp geweest zijn.

Zie je buiten Nest nog andere mensen?

Nathalie, mijn dochter, en haar vriend Jelle zijn de afgelopen weken één keer langsgeweest, omdat mijn iPad het niet meer deed. Jelle kent daar alles van. Alle drie met een mondmasker op en op een veilige afstand van elkaar. Ik draag ook mondmaskers wanneer ik naar de winkel ga, trouwens.

Ik ben blij dat ik sinds deze week mijn dochter en schoonzoon opnieuw mag ontvangen. Ik kijk uit naar de verdere versoepelingen, maar zolang de maatregelen van kracht zijn, respecteer ik die. Op een kleine uitzondering na …

Vertel?

Tijdens een wandeling met Tachke in het park, heb ik me op een bank gezet om wat uit te blazen en om Tachke wat drinken te geven. Een agent kwam voorbij, en vroeg me – zeer beleefd – om recht te staan en verder te wandelen. Ik heb geen boete gekregen en ik verwijt die man ook niets, hij doet zijn job. Maar, zoals Bart De Wever enkele dagen nadien op tv zei, wat is er verkeerd aan om op een bank te gaan zitten als je de regels van social distancing respecteert?

Was je niet beter aan zee geweest toen de lockdown werd uitgeroepen?

Om eerlijk te zijn, ik heb er een tijdje aan gedacht. Mijn familie woont in Oostende, mijn broer en zijn vriend wonen in de buurt. Maar ik zit hier zo graag in Antwerpen. Vlakbij het park, maar er valt hier ook veel meer te beleven. Hoe graag ik ook aan zee ben, Antwerpen blijft mijn thuis.

Heb je nooit last van eenzaamheid?

Toch wel, voor het eerst in mijn leven heb ik ervaren hoe het aanvoelt om je eenzaam te voelen. Ik ben voorheen dikwijls alleen geweest, maar da’s nog iets helemaal anders. Je bent dan een paar uur alleen, maar daarna rij je naar een optreden en ontmoet je weer veel mensen. De afgelopen weken zag ik geen kat … alleen mijn hond. (lacht) Ik troost me met de gedachte dat wat me nu overkomt tijdelijk is. Helaas is dat niet bij iedereen het geval. Er zijn mensen die zich jarenlang eenzaam voelen. En dan denk ik onder meer aan onze mensen in de zorgcentra.

Jaren geleden heb je vier maanden in een ziekenhuis doorgebracht. Jij weet beter dan wie ook hoe het is om daar zo te liggen …

En ik weet ook, toen eigenlijk al, hoe belangrijk de dokters en het verplegend personeel zijn. Zij zijn, zoals vaak terecht wordt geschreven, de echte helden van onze maatschappij. Chapeau voor wat ze allemaal doen. Nog méér dan destijds, want nu zetten ze hun eigen gezondheid op het spel en moeten ze een hele dag rondlopen in zo’n astronautenpak. Bij ons vindt om acht uur ’s avonds, na het nieuws op televisie, ook dat applausmoment voor het verplegend personeel plaats met de buren. Ik doe daar elke keer aan mee, want ik weet welk effect een applaus heeft op een mens. Die hulpverleners verdienen het eigenlijk nog meer dan wij, artiesten. Dat is trouwens een moment waar ik naar uitkijk, want daarna blijven alle buren op afstand nog wat met elkaar napraten. Dat herinnert me aan vroeger. Zo’n contacten bestonden niet meer, tot nu. Ik hoop dat alle buren dat contact ook na de coronacrisis in stand blijven houden.

Je voelt je soms eenzaam, zei je daarnet. Mis je dan geen man in je leven?

Ik mis vooral gezelschap om me heen, maar geen echtgenoot. Na al wat ik heb meegemaakt wil ik niet meer verliefd worden. Mijn hart hoopt soms van wél, maar mijn verstand zegt dan radicaal nee. Trouwens, een goede vriendschap is veel beter dan een slechte relatie. Ik verlang gewoon naar mijn leven voor de crisis, dat is voor mij meer dan genoeg. Ik heb een toffe dochter en schoonzoon, leuke vrienden, mijn familie, en een heel trouw publiek.

LEES OOK

Bloedrode zomer dreigt voor tal van (ambiance)artiesten zoals Chris Van Tongelen: “We kunnen dit alleen maar een ramp noemen”

Corona zorgt voor verrassende wending in het liefdesleven van Annie Geeraerts: “Nooit gedacht dat ik nog zou samenwonen”