Control Pedro: Evi Hanssen biedt zich aan op Tweedehands.be EVDB

17 februari 2018

18u00 0 Showbizz Vroeger was het mogelijk om op zoek te gaan naar liefde op Tweedehands.be. Hoog tijd om die functie terug te brengen, vond Pedro in 'Control Pedro' op VIER.

In 'Control Pedro' op VIER vindt Pedro dat het tijd is om liefde opnieuw vindbaar te maken via zoekertjeswebsite Tweedehands.be. Vroeger had die website namelijk een dating-afdeling, maar die is intussen geschrapt. Doodzonde, vindt Pedro.

Evi Hanssen stelt zich kandidaat en Rik Verheye zorgt voor een hilarisch zoekertje. "Prijs mij niet te duur aan", is de tip die Evi Hanssen voor haar eigen verkoop aanbiedt.

Of er reactie op komt?