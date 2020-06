Constance Gay, de Franse actrice uit ‘Unité 42’: “Door Tom Audenaert zeg ik nog steeds ‘verdomme’ als ik vloek” Christophe D'Huysser

23 juni 2020

13u00

Bron: Story 1 Showbizz Ook het tweede seizoen van ‘Unité 42' op Eén was een schot in de roos. Met dank aan de Franse actrice Constance Gay (28) die de rol van de jonge politievrouw Billie neerzet. Speciaal voor de opnames verbleef ze zes maanden in België. “Ik ben echt verliefd geworden op jullie land”, vertelt ze in Story.

Vanavond, dinsdag 23 juni, valt op Eén het doek over het tweede seizoen van ‘Unité 42', een Franstalige Belgische serie over de cybercrime-eenheid van de Brusselse politie. Voor de hoofdrollen werd onder anderen een beroep gedaan op Vlaming Tom Audenaert, maar ook op de Franse actrice Constance Gay. Zij speelt voormalig hacker Billie. Constance herkent zichzelf wel wat in haar personage. “Billies klungeligheid in menselijke relaties is me niet vreemd”, zegt ze in Story. “Maar bij haar heb ik geprobeerd om dat charmant te laten overkomen (lacht). Daarnaast zijn we allebei doorzetters. Als we een doel voor ogen hebben, werken we daar naartoe zonder onszelf te veel vragen te stellen.”

Ken jij net als je personage alles van computers?

(lacht) Ik weet amper wat wifi is. Ik heb wel gesproken met politiemensen die gespecialiseerd zijn in cybercriminaliteit en ik heb extra hard geblokt op die specifieke computertermen. Als je die niet begrijpt, kun je ze ook niet geloofwaardig brengen. Door mijn rol ben ik wel een beetje voorzichtiger geworden op het internet, maar verre van paranoïde, hoor.

Billie is je eerste grote rol, en dan nog wel in een Belgische serie. Hoe kwamen ze bij jou terecht?

De productie zocht eerst in België naar acteurs, nadien ook in Frankrijk. Toen ik de castingoproep zag, heb ik wat materiaal van mezelf doorgestuurd. Na een gesprek volgden er nog verschillende castingrondes, tot ze me uiteindelijk lieten weten dat ik de rol van Billie kreeg.

Verbleef je tijdens de hele draaiperiode in België?

Ja, ongeveer een half jaar en ik moet zeggen: ik ben echt verliefd geworden op Brussel en België. De sfeer hier is toch niet dezelfde als in Parijs. De mensen zijn opener, je kunt makkelijker contacten leggen. Ik voelde me meteen gelukkig in Brussel. Van Antwerpen hou ik trouwens ook enorm.

Vooral op sociale media heb je idioten die je beledigen, maar dat lees ik niet Constance Gay

Een van je collega’s op de set was Tom Audenaert. Voor hem moet het niet makkelijk geweest zijn om vloeiend Frans te spreken.

Maar hij heeft dat met verve gedaan. Tom is zo’n fijne mens, maar ook een groot acteur, die heel hard werkt. Hij kende zijn teksten perfect en sprak Frans alsof hij dat al jaren deed. Alleen als hij zich versprak, begon hij in het Nederlands te vloeken. Dan schoot ik altijd keihard in de lach. Een groot deel van de crew sprak trouwens ook Nederlands. Het gebeurt zelfs dat ik ‘verdomme’ zeg en dan kijken ze me in Frankrijk raar aan.

Word je veel aangesproken op straat? De serie is zowel in België als in Frankrijk op tv.

Af en toe, ja. Het is leuk om te horen als mensen vinden dat je een personage goed neerzet of dat ze hopen je snel in een andere rol op tv te zien. De meesten zijn echt wel aardig en lief, maar niet iedereen. Vooral op sociale media heb je idioten die je beledigen, maar dat lees ik niet. Wat ik ook heel vreemd vind, is dat onbekende mensen me vragen voor een diner of om een koffie te gaan drinken, maar daar ga ik niet op in.

In een vorig leven ben je nog journaliste geweest.

Door mijn grote nieuwsgierigheid was ik echt voorbestemd voor de journalistiek. Ik kon over veel verschillende onderwerpen schrijven. Ideaal, want ik heb heel wat passies, zoals muziek, sport, sociale kwesties, gastronomie en mode. Maar mijn liefde voor het theater was ook heel groot en dus nam ik in 2014 deel aan een castingwedstrijd in Parijs. Tot mijn grote verbazing had ik de rol. Uiteindelijk heb ik besloten om volledig voor het acteren te gaan en daar heb ik nog geen spijt van gehad.

Het is nochtans geen makkelijke wereld.

Daar geef ik je gelijk in. Ons lot ligt in handen van anderen die beslissen of we een rol krijgen of niet. Maar die onzekerheid schrikt me niet af. Ik hou er zelfs van om niet te weten wat morgen brengt. En ik mag niet klagen. Tijdens de lockdown heb ik online auditie gedaan voor een serie op de Franse televisie en in juli begin ik te draaien.

Komt er nog een derde seizoen van ‘Unité 42'?

De kogel is nog niet door kerk, maar de kans is groot van wel. Wanneer is nog niet duidelijk. Ik kijk er alleszins naar uit. Die rol betekent heel veel voor mij, want hij heeft serieus wat deuren geopend.

