Connie Neefs, 40 jaar na de tragische dood van haar broer Louis: “Ik heb nooit spijt gehad dat ik mijn leven op pauze heb gezet voor zijn zonen”

Connie Neefs had wat langer geslapen op die kerstdag veertig jaar geleden, omdat ze de avond voordien laat had opgetreden. Op de middag had ze Louis nog aan de lijn en ze spraken af om elkaar drie dagen later te zien. In de late namiddag, toen ze met haar moeder in de tuin wandelde, ging de telefoon: de politie van Lier belde met rampzalig nieuws. Haar broer Louis, zijn vrouw Liliane en hun jongste zoon Günther, toen 15, waren betrokken in een dramatisch auto-ongeluk. Louis en Liliane overleefden de klap niet, Günther was zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Zijn drie jaar oudere broer Ludwig zat op dat moment in Frankrijk voor een skivakantie. “Ik ben meteen in de wagen gesprongen en ben met papa en mama naar het ziekenhuis gereden”, vertelt Connie. “Wij wilden een chauffeur sturen om Ludwig op te halen, maar blijkbaar was het vreselijke nieuws al tot daar doorgesijpeld. Hij heeft toen alleen de terugreis aangevat met de trein. Eenzaam moet die lange rit geweest zijn voor een achttienjarige jongen. Ludwig en Günther hebben wat er destijds is gebeurd een plaats kunnen geven en hebben achteraf op een positieve manier de draad van hun leven weer opgepikt, allebei met een prachtig gezin.”