Conner Rousseau vraagt liefdesadvies aan zijn boezemvriendin Charlotte Leeman: “ Het gebeurde dat Conner meer dan één meisje kuste op een avond”

ShowbizzOp amoureus vlak had hij interesse in haar, maar zij niet in hem. Ze zijn wel boezemvrienden geworden. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau (28) is blij dat hij bij Charlotte Leeman (28) eens níet over politiek hoeft te praten. “Bij Charlotte kan ik helemaal mezelf zijn en onnozel doen. We hebben dezelfde humor.” In een dubbelinterview praten de Conner en Charlotte over hun studentenjaren, hun liefdesleven en de keer dat Charlotte Conner zijn leven redde.