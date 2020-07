Conner Rousseau verklapt BV-crush: “Maar ze heeft nooit geantwoord op m’n bericht” SDE

12 juli 2020

16u25

Bron: YouTube 2 Showbizz Conner Rousseau (27), de voorzitter van sp.a, maakte zondag z'n opwachting in de ‘Kiekenkotkwis’ van YouTubers Supercontent. Hij verklapte er dat hij een blauwtje liep bij een zekere blonde BV.

In de ‘Kiekenkotkwis’ verklapt Conner Rousseau dat hij grote fan is van ‘FC De Kampioenen’: “Vroeger was ik helemaal geen fan, maar toen ik elke dag een kater had van iets te veel naar de Overpoort te gaan, ben ik het beginnen appreciëren”, zegt de voorzitter van sp.a. Z'n favoriete personage? DDT: “Hij is de enige waarvan ik weet dat hij een socialist is", klinkt het. Ook de acteur die de rol vertolkt, Jacques Vermeire, valt in de smaak: “Ik vind hem grappig."

Maar het is vooral dochter Julie die Conners interesse wekt. “Ik heb haar ooit eens een bericht gestuurd op Instagram", bekent hij. “Maar ze heeft nooit geantwoord." Wanneer hij vervolgens moet kiezen tussen een romantische date met Julie of een gezellige babbel met papa Jacques is de keuze snel gemaakt: “De romantische date, want als het iets meer wordt, kan die babbel nog altijd komen. Het een sluit het ander niet uit", besluit Conner.