Conner Rousseau heeft last van tic nerveux aan z’n oog: “Tijdens een tv-optreden denk ik soms enkel daar nog aan”

Rousseau had het vooral moeilijk met de manier waarop hij te weten is gekomen dat hij een C-attest kreeg in het vijfde middelbaar en dus z'n jaar moest overdoen. “Normaal werd iedereen die niet geslaagd was op voorhand gebeld. Dit om te voorkomen dat ze voor de hele klasgroep te horen zouden krijgen dat ze er niet door waren. Ik had twee dagen aan de telefoon gekampeerd, maar er belde niemand. Ik kwam dan ook heel tevreden toe op school toen m’n klastitularis plots zei: ‘Oei, we zijn je vergeten te bellen.’ Ik voelde de grond onder m'n voeten wegzakken. Dat moment was voor mij de hel.”

De politicus vertelde ook dat hij last heeft van een tic nerveux, waardoor hij soms ongecontroleerd met z'n ogen knippert. “Dat is begonnen toen ik 16 was en sinds kort heb ik er weer meer last van wanneer ik stress heb. Tijdens m’n deelname aan ‘De Slimste Mens’ heb ik er bijvoorbeeld wel wat opmerkingen over gekregen. Ik heb daar vroeger ook miserie mee gehad omdat kerels soms dachten dat ik naar hun vriendin aan het knipogen was. Tijdens m’n jaren aan de universiteit is dat dan volledig verdwenen, tot ik vorig jaar voor het eerst op tv kwam om me kandidaat te stellen als voorzitter. En nu ben ik er nog altijd niet van af. Ik kan er ook heel weinig aan doen en dat maakt me heel onzeker. Tijdens tv-optredens ben ik soms alleen daar mee bezig.”

(Lees verder onder de video.)

Rousseau had het in de radio-uitzending met Ann Van Elsen ook over wat hij zoekt in een relatie. “Ik heb niet echt een type vrouw. Ik vind zowel Scarlett Johansson als Eva Mendes hele mooie actrices. Het totaalplaatje moet gewoon goed zitten. Qua karakter moet ze vrij zelfstandig zijn. Samen zijn met iemand die ‘plakt als een velcro’ zal niet lukken. Ze moet ook wel ambities hebben en een eigen mening. Een sterk karakter, die mij af en toe eens op m’n plaats durft zetten. Ik heb dat nodig. Ik krijg nu heel veel aandacht van vrouwen, maar dat is omdat ik op tv kom, en niet omdat mensen mij persoonlijk kennen. Een kinderwens heb ik nu nog niet, maar ik wil er sowieso wel later.”

