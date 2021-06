Congo-specialist Erik Bruyland over de wantoestanden in z’n geboortestreek: “Op een bepaald moment was het kiezen tussen de maffia of vertrekken”

Erik Bruyland is een man van de tropen. Hij werd geboren in wat toen nog Belgisch-­Congo was en woont tegenwoordig het grootste deel van de tijd in Indonesië. Door corona zit hij momenteel vast in Brussel, waar hij zijn boek ‘Kobalt Blues’ heeft afgewerkt over de wantoestanden in Congo. “Met zijn bodemschatten zou Congo misschien wel het rijkste land ter wereld kunnen zijn”, zegt Bruyland op het Brusselse dakterras waar Dag Allemaal hem spreekt. “Maar vandaag wordt het Congolese kobalt, een metaal waar batterijen mee gemaakt worden, geraffineerd in China. En terwijl de bevolking honger lijdt, versast een politieke elite met de hulp van gewetenloze avonturiers enorme winsten naar belastingparadijzen. Dat is een veel groter schandaal dan de plundering door Leopold II of de koloniale uitbuiting door de Belgen. Al wil ik die absoluut niet minimaliseren.”