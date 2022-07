Confetti, slingers en zelfverklaarde ‘gekke boys’: De Jeugd van Tegenwoordig geeft Tomorrowland een snelcursus Nederhop

Tijdens hun optreden - dat net geen uur duurde, en kon rekenen op een stralend zonnetje - bewezen Willie Wartaal, Faberyayo en Vieze Fur vooral waarom ze hun plekje op deze Tomorrowland-editie verdienden. Vergeet Lil Kleine en hedendaagse Nederlandse hiphopfenomenen: dit trio (bijna) veertigers is het échte werk. Het drietal trakteerde hun fans op de ene hit na de andere - zo passeerden onder andere ‘Sexy Beesten’, ‘Get Spanish’, ‘De Formule’ en ‘Watskeburt’ de revue -, terwijl ze het publiek ophitsten in aanstekelijk Koeterwaals. “ You need to spring”, klonk het onder andere.

Na hun set was het Nederlandse zootje ongeregeld zichtbaar tevreden. Een brede glimlach op het gezicht, en een internationaal - ahum - dankwoordje volgden. “Hoe zeg je dat in het Engels? Thank you, you are all very mooi.” Dat die van De Jeugd van Tegenwoordig ook beautiful mensen zijn, bewezen ze op deze eerste festivaldag zonder problemen.