Confetti's-frontman Peter Renkens (55), bekend van ‘The Sound of C’, overleden

BVPeter Renkens - bekend als frontman van de Belgische new-beat-muziekgroep Confetti’s - is overleden. Hij werd 55 jaar. Het droevige nieuws werd bevestigd door zijn voormalige producer Serge Ramaekers. “Wat er precies gebeurd is, zijn ze nog aan het onderzoeken.”

“This is the sound of C. This is a néw style of music.” Met die woorden veroverden de Confetti’s en hun new beat in 1988 Vlaanderen en vervolgens het buitenland. Met de boomlange Peter Renkens als geüniformde, hyperactieve blikvanger. Tot Peter in ‘92 een punt zette achter de succesgroep, door eruit te stappen. “Op een dag heb ik de boel gewoon opgeblazen. Boem! Alles gedaan. Ik wou niet meer. Ik was zwaar ziek toen”, vertelde hij daarover. Hij probeerde nog een nieuwe carrière, met C-Mobility, en later als Mister X, maar zonder veel bijval.

Peter worstelde al sinds de Confetti’s met mentale problemen en werd gediagnosticeerd met een manisch-depressieve stoornis. Hij werd een tijdje opgenomen in een ‘beschut wonen’-project en verdween in de anonimiteit. “Ik heb vijftien jaar in het niets geleefd. Een leegte in mijn hoofd”, vertelde hij in 2008 in Het Laatste Nieuws. “Ooit had ik een normaal bestaan, uit de psychiatrie. Dat wil ik terug.”

De laatste jaren woonde hij alleen in een appartement in Deurne. Hij laat voor zover geweten geen partner of kinderen na.

Onderzoek loopt

“Ik kan bevestigen dat Peter spijtig genoeg is overleden”, vertelt Serge Ramaekers aan onze redactie. “Meer nieuws heb ik niet, maar het is bevestigd door iemand die heel close bij hem stond.” Maar hoe de zanger precies is gestorven is nog niet bekend. “Dat zijn ze nog volop aan het onderzoeken.”

Ten tijde van Confetti’s werkte Serge erg nauw samen met Peter. “Ik heb het nummer ‘Sound of C’ nog mee geschreven en geproduced, samen met Dominic Sas destijds.” Maar het was intussen wel al even geleden dat de twee elkaar nog gezien hadden. “De laatste keer was op de closingparty van de club Boccaccio. Dat is al enkele jaren geleden.” Het nieuws van zijn plotse overlijden komt hoe dan ook hard binnen. “Maar hij leeft ongetwijfeld verder in zijn muziek. Ik wens de overgebleven familieleden nog veel sterkte. Dat Peter het hierboven goed mag hebben!”

Volledig scherm Peter Renkens. © Kristof Ghyselinck