Conchita Wurst strijdvaardig op aidsconferentie in Amsterdam: "Ik voel me sterker nu ik over mijn hiv kan praten"

24 juli 2018

Bron: AD 1 Showbizz Dragqueen Conchita Wurst (29), die jarenlang geheim hield dat ze hiv heeft, wil dat het normaal wordt om over de ziekte te praten. " Ik voel mij fitter, mooier en sterker dan ooit in mijn leven. En dat komt omdat ik er nu over kan praten."

De winnares van het Eurovisiesongfestival van 2014 zei dat tijdens haar speech bij de opening van de internationale aidsconferentie AIDS 2018 in Amsterdam. Ze wil duidelijk maken dat mensen met hiv niet anders zijn dan gewone mensen. Volgens de zangeres moet daar meer over worden gepraat.

"Mensen die besmet zijn met het hiv-virus kunnen tegenwoordig net zo lang leven als normale mensen. Je kunt ons aanraken, je kunt ons zoenen, je kunt van ons houden. Net zoals je bij iemand anders zou doen", zo zei Conchita. "Dat is waar het hier vandaag over moet gaan."

Conchita heeft zelf hiv. Eerder dit jaar kwam ze daar mee naar buiten nadat een ex-vriend had gedreigd het wereldkundig te maken. De zangeres stelde dat ze het steeds angstvallig stil hield, zeker omdat er nog steeds een taboe op heerst. "Mensen weten te weinig over deze ziekte", zei ze.

Fitter

Praten helpt dan ook, aldus Conchita. "Ik wil dat het normaal wordt dat we hierover kunnen praten. Ik voel mij fitter, mooier en sterker dan ooit in mijn leven. En dat komt omdat ik er nu over kan praten."

Op de aidsconferentie sprak Conchita na prinses Mabel van Nederland. Tijdens de komende dagen komen ruim 15.000 wetenschappers, beleidsmakers, activisten en politici bijeen om te praten over oplossingen voor de wereldwijde aidsepidemie. Ook de Britse prins Harry en zanger Elton John zijn in Amsterdam.

Oost-Europa

Die laatste wond zich tijdens een toespraak erg op over de discriminatie van lesbiennes, homo's, transgenders en biseksuelen (LHBT'ers) in Oost-Europa. Dat staat volgens hem het einde van aids in de weg, zo zei hij tijdens de persconferentie.

De Britse zanger is ervan overtuigd dat de ziekte binnen vier jaar de wereld uit moet kunnen zijn. "Om in dat soort landen LHBT'er te zijn, is erg moeilijk. We hebben al veel vorderingen gemaakt in Oekraïne, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Ik ben zo tegen wat er gebeurt met LHBT-mensen in Oost-Europa. We komen op voor alle hiv-geïnfecteerden, maar vooral voor deze groep. Zij lijden zo erg en daar word ik helemaal gestoord van", riep hij geëmotioneerd uit.

De zanger zet zich met zijn Elton John Aids Foundation al 25 jaar in voor mensen met aids en het voorkomen van besmettingen.