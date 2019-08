Conchita Wurst kan zich amper nog iets herinneren van winst Songfestival KD

Conchita Wurst, Eurovisie Songfestivalwinnaar van 2014, herinnert zich nagenoeg niets van zijn spectaculaire winst. Dat zei de artiest vrijdagavond bij Jinek terwijl hij beelden van de finale aan het terugkijken was waarop hij met zijn iconische baard, lang haar en galajurk zijn overwinningslied zingt.

“Het is een beetje raar om het te zien, alsof ik dat niet ben’’, zegt de zanger, die er nu compleet anders uitziet. Dat betekent overigens niet dat hij de overwinning niet fantastisch vond. Ook werd hij in zijn thuisland Oostenrijk na de winst als een held onthaald, terwijl toen zijn deelname aan het songfestival net bekend werd er allerlei petities tegen hem in het leven werden geroepen.

Conchita Wurst, wiens echte naam Tom Neuwirth is, trekt zich van alle sentimenten weinig aan. “Ik heb niets van wat ik heb gedaan met een reden gedaan. Ik heb alles gewoon gedaan zoals ik dat wilde en heb nooit toestemming gevraagd om iets te mogen doen.’’





In jurk naar kleuterschool

Wurst zegt dat het moeilijk is te beseffen dat hij voor velen een enorm voorbeeld is en hoe belangrijk zijn optreden in 2014 is geweest voor de holebi-acceptatie. “Ik sta dan met mijn mond vol tanden. Ik doe niets bewust, het gaat vanzelf’’, zegt hij. “Ik ben niet moedig, ik ben gewoon mezelf.’’

Dat hij zo onverschrokken zichzelf kan zijn, heeft de zanger naar eigen zeggen te danken aan zijn ouders. Zij lieten hem zijn zoals hij dat wilde. “Mijn moeder bracht me in een jurk naar de kleuterschool omdat ik dat wilde. Het schijnt dat ze buiten stond te wachten totdat ik huilend naar buiten zou komen omdat ik gepest zou worden, maar dat gebeurde niet’’, vertelt hij lachend. “Ik heb onzekere momenten, maar ik weet van binnen dat ik mezelf gelukkig moet maken.’’