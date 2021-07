Concerten Glints & Goose op Werchter Parklife uitgesteld door slechte weer

Celebrities Backstreet Boy AJ McLean herinnert zich zijn laatste ontmoeting met Britney Spears nog goed: “Het brak mijn hart”

7:55 AJ McLean (43), bekend van de Backstreet Boys, had in het verleden een redelijk gênante ontmoeting met Britney Spears (39). De twee wonen redelijk dicht bij elkaar in de buurt, maar toen ze elkaar een tijdje geleden tegen het lijf liepen, herkende de zangeres hem niet meteen.