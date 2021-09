Concert van Måneskin in Vorst Nationaal uitverkocht in amper 3 minuten

Op 10 februari kunnen de liefhebbers van de Italianen nu uit volle borst ‘I wanna be your slave’ meebrullen in Vorst Nationaal. In totaal trekt de groep komend voorjaar naar veertien steden, waaronder ook Londen, Berlijn en Amsterdam. Tickets voor het concert in ons land waren in een mum van tijd uitverkocht, maar ondertussen werd er wel een wachtlijst opgestart. Wie zich op de lijst zet, krijgt een bericht als er weer tickets beschikbaar zijn. Nog een optie is het concert in de Rockhal in Luxemburg. Aanvankelijk was ook deze show volledig uitverkocht, maar ondertussen zijn er weer enkele tickets te koop.