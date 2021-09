Componist Stefaan Fernande (54), die hits schreef als ‘Nobelprijs’ en ‘Porselein’, overleden

Het nieuws werd intussen bevestigd aan onze redactie. Waaraan Fernande stierf, is echter nog niet duidelijk. Wel moest de componist eind juli nog afscheid nemen van zijn grote geliefde, zijn man en acteur Danny Riesterer (82). Dat verlies hakte er stevig in bij Stefaan. Al bleef hij intussen gewoon doorwerken en liedjes schrijven. Hij zetelde enkele maanden geleden nog in de vakjury tijdens het Songfestival.

Een van de bekendste nummers die Fernande schreef, is ‘Nobelprijs’ van Clouseau. In 1995 was dat. “Linda Van Waesberge, toen manager van Clouseau, had me verteld dat Koen en Kris nummers voor een nieuw album zochten. Ik dacht bij mezelf: nú ga ik een klassieker schrijven. En het werd ‘Nobelprijs’. Mijn ex-partner zong dat in en ik zette het op cassette. Linda en Koen waren meteen enthousiast, Kris vertelde later dat hij het cassettetje eerst bij de rommel had gegooid - hij vond de zang niet goed.’s Nachts merkte hij wel dat het deuntje in zijn hoofd was blijven hangen. Enkele weken later kreeg ik telefoon: ‘Nobelprijs’ zou op het album komen. Toen wist ik: bingo. Clouseau verkocht in die tijd nog 400.000 cd’s, hé.”

Koele Yasmine

Ook ‘Porselein’ was van zijn hand. “Op de cd-voorstelling van Clouseau kreeg ik via Jean Blaute te horen dat Yasmine een nieuwe single zocht. Ik zag dat zitten, want ik hield van haar muziek, hoewel haar laatste single ‘Kikkerkoel’ maar matig aansloeg. Volgens mij omdat ze koel en afstandelijk overkwam, terwijl ze me nochtans een warme vrouw leek. Toen heb ik ‘Porselein’ geschreven. Die eerste zin was eigenlijk mijn omschrijving van wat ik dacht dat haar persoonlijkheid was.”

Fernande schreef ook liedjes voor Niels Destadsbader, Will Tura, Gene Thomas, Christoff, De Kreuners, Udo, Bart Kaëll en voor zowat de hele Vlaamse showbizz. Zelf bleef hij echter graag in de anonimiteit. “Zo heb ik het graag”, lachtte Stefaan in 2018 tijdens een interview met HLN, toen hij opgenomen werd in de eregallerij van Radio 2. “Ik wil niet bekend zijn. Het is achttien jaar geleden dat ik een interview gaf. (...) Ik ben niet fier. Het is mijn job om muziek te schrijven, dus ik vind het normaal dat ik dat kan. Koen of Kris zullen soms om een applaus voor mij vragen als ik in de zaal zit bij een concert van Clouseau. Ik zal nooit mijn hand omhoogsteken of gaan rechtstaan in een vol Sportpaleis, ik kruip nog liever onder mijn stoel.”

