Componist Jean Kluger krijgt ‘Sector Lifetime Achievement Award’ van de MIA’s

Showbizz Verzoening met Marco lijkt voorgoed van de baan: Leontine neemt afscheid van de naam Borsato

Leontine Ruiters heeft officieel afscheid genomen van de achternaam Borsato. Dat meldt de familie althans op het Instagramaccount van hun nieuwe hond Obi. Leontine was tot hun scheiding in 2020 getrouwd met zanger Marco Borsato, tot ontrouw tot hun breuk leidde. Even leek er een verzoening in de maak, maar die lijkt sinds het schandaal van ‘The Voice of Holland’ op een sisser uitgedraaid te zijn.

9 april