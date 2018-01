Commotie rond rapper Boef: "Wat doen jullie in een club met alcohol, met korte rokjes... Jullie zijn hoeren" TDS

Bron: TELEGRAAF 5821 ANP Showbizz In Nederland is heel wat ophef ontstaan om uitspraken van rapper Boef. De zanger scheldt in een filmpje vrouwen in het Arabisch uit voor 'hoeren'. Boef vond het blijkbaar niet kunnen dat de dames ’s ochtends nog op straat liepen na een avondje uit. Fans en volgers reageren ontzet.

Sofiane Boussaadi, zoals Boef echt heet, heeft geen al te beste nieuwsjaarsdag achter de rug: hij kreeg een lekke band en moest noodgedwongen halt houden in Eindhoven. Er kwam gelukkig hulp uit onverwachte hoek: drie onbekende vrouwen boden de artiest een lift aan.

Wat volgde, was echter geen bedankje van Boef, maar wel harde verwijten. "Opgehaald door drie kechs", schreef hij op Snapchat bij een filmpje. Kech is een Arabisch woord voor 'hoer' of 'slet'.

Storm van kritiek

Boef deelde zijn uitspatting opmerkelijk genoeg zelf op de sociale media. Het gevolg liet niet lang op zich wachten: de rapper kreeg meteen een storm van kritiek over zich heen op sociale media. Maar in plaats van excuses aan te bieden, deed Boef er nog een schepje bovenop.

"Even een opmerking voor al die kechs", reageert hij in een nieuw filmpje. "Ik heb mensen boos gemaakt omdat ik kech zeg, maar wat doen jullie in een club met alcohol, met korte rokjes, om acht uur ’s ochtends, met jongens? Wat ben je aan het doen? Je bent gewoon een kech. Als je thuis zit, de hele dag niks doet, studeren, niks doet en naar papa en mama luistert, dan noem ik je een vrouw. Maar ga niet als je een kech bent, boos worden als ik je een kech noem, want je bent een kech! Klaar. Snap je?"

Alsnog excuses

Rapper Boef bood pas uren later zijn excuses aan voor het filmpje op Snapchat. Ook heeft hij spijt van de daaropvolgende reactievideo die nog meer ophef veroorzaakte.

"Wij rappers gebruiken woorden als bitches, kechs", legt Boef uit. "Het is niet per se heel beledigend. Alleen, dat wordt natuurlijk wel zo opgevat, dat begrijp ik ook. Hierbij mijn excuses naar die dames toe, ook naar alle dames die ik heb beledigd en die zich beledigd voelen."

Zijn reactie vindt Boef ook niet heel handig. De rapper noemt het achteraf "dom" en "niet zo netjes". "Ik voelde mij de gebeten hond en nu ik alles terugzie, denk ik: dit is heel dom wat ik heb gedaan en dan moet je ook een man zijn om een excuusfilmpje te maken. En dat doe ik hierbij. Sorry voor alle vrouwen die ik heb beledigd."

Sorry voor iedereen die zich beledigd voelt ❤️ de reden dat ik de reacties uitgeschakeld heb, omdat ik geen debat wil creëren op mijn Instagram profiel. Ik wou gewoon een punt maken en dat heb ik hierbij gedaan. Een foto die is geplaatst door null (@boef072) op 02 jan 2018 om 14:43 CET

Zo gelijk mijn kind gewaarschuwd: laat ik nooit ‘muziek’ van deze mafketel in mijn huis horen, want ik flikker al je devices in de container. https://t.co/e8i6q5nlmP Sandra(@ sandravogelaar) link

En deze boef meet zich een soort modelrol aan. Hij wil tonen hoe het in Nederland hoort.

Dan moet je dat niet op deze manier uitdragen. Jammer.(@ WieSamen) link

Zie net dat filmpje van Boef. Echt focked up mentaliteit. 🚮 🇳🇱 Zwarte Piet Is Racisme 🇳🇱(@ rzuaslan) link

#rapper #Boef scheldt vrouwen, die hem helpen uit. Voorbeeld voor onze jeugd? De man is afschuwelijk populair. #laagallooi Ostridge(@ OstridgeS) link

FYI, 'kech' (hoer) is wat het tuig ook zegt in de telegram-shame-groepen. Kort rokje/feesten = hoer, aldus de moraal van deze figuren. - Rapper Boef krijgt lift, noemt vrouwen ‘hoer’ bij wijze van bedankje https://t.co/jQvSJ4GiEk Annabel Nanninga(@ ANanninga) link