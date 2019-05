Exclusief voor abonnees Commissaris Migrain uit ‘Mega Mindy’ herstelt na hersenbloeding: “Ik dacht dat ik voor altijd verlamd zou blijven” FV

21 mei 2019

11u32

Bron: Dag Allemaal 2 Showbizz Van het ene moment op het andere lag hij daar, thuis op de grond, niet meer in staat om z’n ledematen te bewegen. Een acute hersenbloeding veroordeelde acteur Anton Cogen (73) tot zes maanden ziekenhuis. Maar als bij wonder is een herstel nu dichtbij. “Ik heb hier keihard voor gevochten”, zegt Anton met z’n kenmerkende stem.

Een generatie kinderen groeide op met hem als de iconische commissaris Migrain uit Mega Mindy. In 2007 nam Anton Cogen die rol over van z’n plotseling overleden voorganger Sjarel Branckaerts. Een mooie rol, die Anton met beide handen aannam, in de herfst van z’n carrière. Z’n heldenstatus bij kinderen vergrootte nog, toen hij in 2015 meespeelde in de Studio 100-reeks ‘De Avonturen van Lolly Lolbroek’. Maar bijna was dat meteen ook z’n laatste tv-optreden geweest.

