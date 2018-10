Coming Out Day: deze 10 sterren kwamen uit de kast (en zijn er trots op) KD

11 oktober 2018

10u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Vandaag viert de wereld 'Coming Out Day': een dag waarop aandacht wordt besteed aan het uit de kast komen in de LHBT-gemeenschap. Deze 10 sterren zetten de stap en zijn daar trots op.

1. Margriet Hermans

Margriet Hermans (64) kwam jaren geleden voorzichtig uit de kast. "Ik ben niet zeker of ik 100% hetero ben", biechtte ze op in Dag Allemaal. Niet veel later kwam ze tot de vaststelling dat het etiket 'biseksueel' het best bij haar seksualiteit aansluit. In 'Gert Late Night' vertelde ze vorig seizoen dat ook haar man deel uitmaakt van de LHBT-gemeenschap. "Wij zijn allebei biseksueel. Mocht Frank uit mijn leven verdwijnen, dan denk ik dat ik bij een vrouw zou gaan."

2. Angelina Jolie

Angelina Jolie (43) trouwde met drie verschillende mannen, maar had ooit ook een relatie met model Jenny Shimizu. In 2003 bevestigde ze haar biseksualiteit. "Natuurlijk ben ik biseksueel. Als ik morgen verliefd zou worden op een vrouw, dan zou ik dat heel oké vinden."

3. Bo Van Spilbeeck

"Ik wil al sinds mijn achtste een meisje zijn", getuigde Bo Van Spilbeeck (59) na haar coming-out. Toch duurde het nog vijftig jaar vooraleer ze de stap probeerde te zetten. "Na mijn 'coming-out' besefte ik meteen dat ik door mijn verhaal andere mensen kan helpen en inspireren. Ik vind het ook belangrijk om de Vlaming uit te leggen wat het is om het gevoel te hebben dat je in het verkeerde lichaam bent geboren."

4. Caitlyn Jenner

Caitlyn Jenner (68) was als atleet Bruce Jenner en als stiefvader van Kim Kardashian heel wat media-aandacht gewoon. De heisa rond haar transitie van man naar vrouw wou ze dus liever vermijden. "Ik was bang om uit de kast te komen", herinnert ze zich. "Het was zo erg dat ik de gemakkelijkste uitweg wou nemen. Ik heb een geweer in huis, zie je?", alludeert ze op een zelfmoordpoging. Uiteindelijk besliste ze om zich niet van het leven te ontnemen. "Ik besefte dat ik de kans heb om een verschil te maken, om mijn stem te laten horen", verklaart ze.

5. Jitske Van de Veire

Jitske (24), de oudste dochter van MNM-presentator Peter Van de Veire is apetrots dat ze uit de kast is. "Het is gewoon heel fijn om uit de kast te zijn en te mogen liefhebben wie je liefhebt", verduidelijkt Jitske. "Mijn vriendin en ik zouden nooit teruggaan naar voor onze 'coming-out'."

6. Ellen DeGeneres

Ellen DeGeneres (60) kwam publiekelijk uit de kast op de sofa bij Oprah Winfrey. Haar tv-serie werd abrupt afgevoerd en de actrice moest drie jaar bedelen om werk. "Het is moeilijk als de maatschappij je niet begrijpt. Zeker als je duidelijke signalen krijgt dat niet iedereen van je houdt", aldus Ellen. Ondertussen is ze de populairste presentatrice van Amerika. Een studie uit 2015 berekende dat niemand meer invloed heeft gehad op de aanvaarding van de LHBT-gemeenschap dan Ellen.

7. Jani Kazaltzis

VIJF-stylist Jani Kazaltzis (39) steekt zijn geaardheid in België onder geen stoelen of banken, maar in zijn thuisland Griekenland ligt dat toch anders. "Ik heb me pas op mijn twintigste geout." Zijn vader stuurde hem zelfs ooit naar de dokter omwille van zijn homoseksualiteit. "Hij had het er echt ontzettend moeilijk mee", vertelt het tv-gezicht.

8. James Cooke

James Cooke (34) maakt er geen geheim van dat hij op mannen valt. "Maar ik heb er wel tegen gevochten", biechtte James in het verleden al op. "Ik heb mijn ogen uitgehuild toen ik besefte dat ik homo ben." Ondertussen is hij dolgelukkig met zijn vriend Dorian. "Het is echt de man van mijn leven", bloost hij.

9. Sam De Bruyn

Radiostem Sam De Bruyn (31) zegt zelf al sinds zijn drie jaar te weten dat hij niet hetero is. "Ik was toen al verliefd op de populairste jongen van de kleuterklas", lacht hij. "Ik ben vrij opgevoed en dat heeft het voor mij heel gemakkelijk gemaakt." Sam is getrouwd met een man, maar had in het verleden ook relaties met vrouwen. Toch wil hij zichzelf niet homo- of biseksueel noemen. "Ik geloof niet zo in vakjes. Ik ben gewoon mens."

10. Neil Patrick Harris

Neil Patrick Harris (45) werd wereldwijd bekend door zijn vertolking van vrouwenverslinder Barney in 'How I Met Your Mother'. De verbazing van fans was dus ook groot toen Neil in 2006 uit de kast kwam. "Ik ben trots om te zeggen dat ik homoseksueel ben", zegt de getrouwde vader van twee kinderen.