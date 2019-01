Comedian wordt klusjesman, of andersom? “Ik maakte voor deze show zelfs mijn eigen microfoon” DBJ

12 januari 2019

Destijds verscheen hij samen met collega Bert Gabriëls uit het niets op Canvas in het uiterst succesvolle 'Zonde van de zendtijd'. Nu gaat comedian Henk Rijckaert (44) door het leven als de handigste comedian van Vlaanderen. Op zijn YouTube-kanaal 'De Koterij' maakt hij de gekste constructies, maar ook optreden doet hij nog. Vanavond gaat zijn laatste show 'Maker' in première, waarin hij beide talenten moeiteloos aan elkaar soldeert.

Henk Rijckaert verscheen destijds uit het niets op Canvas. In “Zonde van de zendtijd’ fileerde hij samen met Bert Gabriëls het televisielandschap, met een luid collectief applaus en zelfs een Vlaamse televisiester tot gevolg. Inmiddels trok Rijckaert zich terug uit de televisiewereld, maar hij richtte wel een eigen YouTube-kanaal op. En dat kan je met meer dan 14.000 abonnees gerust een succes noemen. Rijckaert knutselt de gekste apparaten in elkaar. Van robots en draagbare taps, tot een elektrische stoel en een ruimtepak. “Op mijn kanaal kan ik alles combineren wat ik graag doe”, zegt de voormalige leraar fysica. “Ik kan klussen, maar me ook creatief uitleven en filmpjes maken.”

In zijn nieuwe show combineert de Oost-Vlaming de twee moeiteloos. “Ik kwam op het idee voor de show toen ik een koffiemachiene binnen bracht voor herstelling. Die reparatie duurde weken en ik betaalde me vervolgens blauw aan de herstellingskosten. Uiteindelijk bleek er een steentje in te zitten, een gevolg van kinderen (lacht). Maar het is toch frappant dat we niets meer zelf durven openschroeven?”

Opgroeien

Rijckaerts “Zonde van de zendtijd’ hield er na drie succesvolle seizoenen mee op. “We besloten om op een hoogtepunt te stoppen”, kijkt Rijckaert daarop terug. “Er is niets erger dan in herhaling vallen en daar hadden we een heilige schrik voor. Bovendien besefte ik tijdens die intense rit ook dat ik mijn dochter amper had zien opgroeien. Dat wilde ik toch anders aanpakken. Nu ben ik mijn eigen baas met mijn kanaal op YouTube en bepaal ik zelf het tempo. Al moet ik het voor de centen niet doen. Voor mijn dagelijkse boterham sta ik op de planken.”

In zijn show ‘Maker’, die vanavond in première gaat, combineert Rijckaert zijn klus- en comedytalent. “Voor de show maakte ik zelfs mijn eigen statief en microfoon”, zegt hij. “Net als mijn decor en de kleren die ik op het podium draag trouwens. Een handige combinatie van beiden.” Rijckaert organiseert in mei ook een Maker Faire. “Dat is eigenlijk een soort van ‘Doe-het-zelf-Kermis”, waarbij je aan alles wat er te zien is kan meebouwen of iets opsteken. Een nieuw concept bij ons, maar in de VS bestaat het al jaren.”