Comedian Nigel Williams wil niet naar panelshows op televisie: "Ik haat BV's"

02 augustus 2019

12u00

Bron: Primo 0 TV De Antwerpse Brit Nigel Williams is ondertussen 64 en al een kwarteeuw comedian. Maar het duurde lang voor hij voluit voor een leven op de planken durfde gaan. Toch had hij nog meer uit zijn carrière kunnen halen, vindt hij. “Maar ik wil niet op tv.”

“Ik doe hier mijn goesting”, zegt de uit Bristol afkomstige komiek. “En dat doe ik al 25 jaar, sinds ik als stand-upcomedian aan de slag ben. Weet je, ik ben pas met comedy begonnen op mijn veertigste. Door mijn vaste klanten in het café eigenlijk. Alle dagen hoorde ik dezelfde verhalen van die lallende mannen aan de toog: ‘Ware het niet van mijn vrouw en mijn kinderen, dan zat ik allang in Australië’. ‘Steek het verdomme niet op je vrouw en je kinderen, you fuckin’ cunt!’, dacht en zei ik altijd. ‘Jij hebt beslist om te trouwen en kinderen te krijgen. Dus leer daar ook mee leven. Of niet. Maar wees dan een vent, geef alles op en trek naar Australië.’’’

Maar al die tijd besefte Williams dat hij eigenlijk hetzelfde deed. “Ik wou altijd al iets met comedy doen, maar ik had kinderen en koos telkens voor zekerheid. Ik zocht eigenlijk excuses om het niet te doen. Maar op een dag dacht ik: dit café kan de pot op! Ik was op dat moment ook aan het scheiden, en dus kwam alles een beetje samen. ‘Nu moet je ervoor gaan, Williams! En als het niet lukt, dan lukt het niet. Je hebt het tenminste geprobeerd.’ Ik ben cafés gaan kuisen zodat ik financieel een jaar kon overleven en ondertussen richtte ik me op comedy. Ik won Humo’s Comedy Cup en de trein was vertrokken. Maar je moet durven.”

Toch had Williams ook meer uit zijn carrière kunnen halen. “Dat is zo, maar ik wil niet op televisie”, klinkt het. “Ik heb het gedaan, in het verleden, maar dat zegt me niets. Ik heb geen zin om in panels van quizprogramma’s te zitten. Ik haat ook BV’s. Van die oppervlakkigheid moet ik braken. En dat zien ze ook aan mij, dat ik ze niet moet. Dus na verloop van tijd vragen ze je ook niet meer. (lacht hardop)”