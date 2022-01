Comedian en radiopresentator Iwein Segers: “Een vrouw in mijn boerderijtje, dat zal niet snel gebeuren”

We ontmoeten Iwein Segers in de gebouwen van DPG Media in Vilvoorde waar vtm huist en dus ook radiozender Willy. “De gitaar is terug!” zegt de presentator van ‘Rockrijk’ en ‘Slacker Station’ in Primo. “Rock is míjn muziek en ik ben blij dat Willy de gitaarrock weer alle kansen geeft. Die zender is een verademing; alleen BBC6 is misschien nog beter, maar dat probeer ik geheim te houden. (glimlacht) In mijn geval is het écht een godsgeschenk, zo vlak voor corona. Als acteur en comedian zou ik anders gewoon thuis gezeten hebben. Ik had een nieuwe show klaar, ‘Eindelijk Professioneel’, maar ik heb ’m amper vijf keer kunnen spelen. Ik ga de show pas hernemen in maart 2023. Volgens mijn pa is het mijn beste show ooit. Dus dank aan Willy! Ik heb er destijds gesolliciteerd en een proefprogramma gemaakt en ik had de job. (trots) Ik begin dit vak ook echt onder de knie te krijgen. Het is eigenlijk grappig dat ik dit doe. Mijn pa (Geert Segers, o.a. de stem van ‘Man bijt hond’, nvdr) heeft dertig jaar voor Radio 1 gewerkt maar als puber vind je dat niet zo speciaal. En ineens, op mijn 39ste, treed ik in zijn voetsporen.”