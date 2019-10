Combinatie van hitte, kraantjeswater en andere eetgewoontes velt Miss België-finalistes in Egypte Jolien Boeckx in Sharm-el-Sheikh

21 oktober 2019

14u13 0 Showbizz De finalistes van Miss België verblijven momenteel in Egypte om zich voor te bereiden op de verkiezing, die plaatsvindt op 11 januari. Maar voor enkele dames was het al even mineur. De combinatie van het hete weer, kraantjeswater en andere eetgewoontes veroorzaakte diarree en misselijkheid.

Ziek zijn op reis: een nachtmerrie. En dan zeker voor de dames die tijdens deze reis in het Baron Resort in Sharm-el-Sheikh alles op alles zetten voor het kroontje van Miss België. Ze doen de ene foto- en videoshoot na de andere. Gelukkig weet organisatrice Darline Devos, een apothekeres van opleiding, van aanpakken. “Twee meisjes hadden plots buikkrampen en diarree. Ik heb ze meteen een natuurlijk geneesmiddel gegeven. Drie pilletjes, drie dagen lang”, vertelt ze. Nog een viertal andere dames kampte met dezelfde buikklachten, maar die gingen nagenoeg vanzelf weer over. “Bij de andere twee dames viel het gelukkig ook nog mee. Na één dag waren ze terug fotoshoots aan het doen”, aldus Darline.

Egypte blijft een land om op te letten, weet Devos. “Enkele jaren geleden ben ik hier zelf serieus ziek geworden. Het is belangrijk om op te passen met kraantjeswater. We raden de meisjes meteen bij aankomst aan om hun tanden te poetsen met flessenwater”, zegt ze. “Ze moeten ook voldoende water drinken, want het is hier zo’n 34 graden, genoeg zout binnenkrijgen en oppassen met rauwe groenten. Zolang ze daar mee opletten, kan er weinig misgaan.”

Nog tot donderdag blijven de 32 finalistes in Sharm-el-Sheikh.