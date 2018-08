Columnist Nico Dijkshoorn kop van jut na column over korte broeken: "Ga in een hutje op de hei wonen als je je er zo aan stoort" DBJ

08 augustus 2018

16u07

Bron: Twitter 0 Showbizz Een korte broek tijdens het tropische weer of niet, dat was voor veel mannen de vraag de afgelopen weken. Volgens de Nederlandse columnist Nico Dijkshoorn is het een absolute faux pas. " Mannen in een korte broek, met kuiten als drooggebakken kipfilets, kwader kun je mij niet krijgen ", schreef hij in zijn column in de Volkskrant. De furieuze reacties van zijn volgers bleven niet uit.

De Nederlander Nico Dijkshoorn is een van de bekendste columnisten bij onze noorderburen en zit nooit om een mening verlegen. In zijn column van dinsdag in de Volkskrant nam hij volwassen mannen op de korrel die korte broeken dragen.

"Mannen in een korte broek, met hun knietjes en zo en dat ze dan in een rij gaan staan en dat je de achterkant van hun benen ziet, met kuiten als drooggebakken kipfilets, kwader kun je mij niet krijgen", schrijft hij. Een korte broek neemt volgens Dijkshoorn alle geloofwaardigheid bij mannen weg. "Het is heel makkelijk te bewijzen dat de korte broek het achterlijke neefje van de herenconfectie is", vindt Dijkhoorn. "Doe een Nobelprijswinnaar natuurkunde een kaki korte broek aan, laat hem twee zinnen zeggen en hij kan de bedrogen man in een pornofilm gaan spelen."

Een mening die velen van zijn volgers niet delen, want de vurige reacties op Dijkshoorns pleidooi tegen de short bleven niet uit. "Wat een zielig mannetje ben je, als mijn benen je niet aanstaan, kijk je maar een andere kant op, net als velen doen als ze jou kop zien", tweet iemand.

"Wat een zwakzinnig, zielig mannetje. Dat zo'n kleuter voor de krant schrijft", schrijft een ander. Of "Wat ben jij voor een rare man met je kutverhalen?" en "De hitte heeft zijn hersens aangetast, hij is stinkend jaloers op een paar bruine mannenbenen." En de tweets gaan maar door: "Ga in een hutje op de hei wonen als je je er zo aan stoort" of "Wat een domme column, niveau nul" en "Bij Dijkshoorn zit er in dat hoofd iets los."

Nico Dijkshoorn had de hevige reacties duidelijk niet verwacht, al is het laatste woord wel voor hem: "Ik kom er tot mijn grote vreugde achter dat er in Nederland een fundamentalistische korte broekenbeweging bestaat", tweet hij. Gevolgd door: "Luguber idee dat nu allemaal mannetjes met blote benen boze tweets zitten te tikken."

