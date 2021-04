COLUMN. Winnie uit ‘Blind Getrouwd’: “Ik blijf twijfelen of Dave en Hanne niet te vroeg gestopt zijn”

Mijn voorgevoel, en wat ik ook gehoopt had, kwam gelukkig uit: de vlinders tussen Candice en Marijn hebben het programma overleefd. In de laatste aflevering bleek het op het reüniemoment nog altijd goed te zitten tussen hen, ook al zagen ze elkaar niet elke dag. Maar in alle rust, ver weg van de camera’s, willen ze hun band nu alle kansen geven om te groeien. Of ze nu echt een koppel vormen, werd niet uitgesproken, maar ik zag nog steeds sterretjes in hun ogen. Ik geloof alvast in hun slaagkansen. Dat Dennis en Nathalie met de relatie wilden stoppen, lag ook in de lijn der verwachtingen. Ik snap dat ze toch trots zijn op het parcours dat ze samen hebben doorlopen, als vrienden dan. Het weerzien tussen Veerle en Sven vond ik al bij al nog hartelijk, maar ik heb begrepen dat ze elkaar sinds hun vroegtijdige afscheid niet meer hadden gezien. Hij had blijkbaar wel wat tijd nodig om alles een plaats te geven en afstand te nemen. Ook al zit er een half jaar tussen de opnames en de reünie: alles terugzien en opnieuw beleven is heel intens. Hopelijk vinden ze nog de ruimte om alles echt uit te praten.