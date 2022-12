COLUMN. We moeten serieus blijven. Als ‘Belg van het Jaar’ zijn Remco, Stromae of Dirk De Wachter geen partij voor Camille

Film Feestdagen doen ‘Avatar: The Way of Water’ goed: opbrengst stijgt naar 700 miljoen dollar

De kerstperiode heeft ‘Avatar: The Way of Water’ een duwtje in de rug gegeven. De vervolgfilm bracht tijdens zijn openingsweekend in de Verenigde Staten namelijk ‘maar’ 134 miljoen dollar op. Ondertussen staat de teller echter al op 700 miljoen dollar (656 miljoen euro).

27 december