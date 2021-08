COLUMN. Wat zou de vakbond denken over die vijf nullen van Niels Destadsbader bij de VRT?

Niels Destadsbader ruilt VTM voor VRT. In de media heet zoiets een bommetje. Daarbuiten heet dat een scheet in een fles, want of de showbizztrap waarvan Niels straks zal afdalen is ineengezet door technici van de Medialaan of van de Reyerslaan, dat is de kijker worst. Over Niels Destadbader kun je veel zeggen, maar niet dat hij impulsief is en overhaaste beslissingen neemt. Een jaar heeft hij onderhandeld over zijn transfer. Een jaar. Nee, de terugkeer van Niels naar waar de kribbe van zijn imposante loopbaan stond, is geen coup de foudre.