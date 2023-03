COLUMN. Walter Damen: “Politici voeden zélf het gebrek aan vertrouwen in hen”

Herman De Croo, Siegfried Bracke, Marc Leemans en een aantal niet-benoemde topambtenaren lagen afgelopen week onder vuur. Terecht. Uitzonderingen in voor iedereen vastgelegde systemen zijn altijd moeilijk verdedigbaar, tenzij er een gerechtvaardigde reden voor is. En die is er hier niet. Waarom zou een vakbondsman de door hem zo geroemde eerlijkheid van een pensioenstelsel mogen misbruiken? Maar één antwoord: pure hebzucht! Net zoals de twee oud-kamervoorzitters die het dubbele pensioen moesten hebben van hun voorgangers. Hebzucht in de overtreffende trap.

Waakhond voor het volk

Het leek een goed bewaard geheim, maar niets is minder waar. Elk jaar werd het extra pensioen van de kamervoorzitters trouw goedgekeurd door alle aanwezige parlementsleden. Alleen de PVDA kaartte de misstand aan, maar naar hen werd niet geluisterd. Nu krijgt de partij lof voor haar eenzame verzet, maar ook zij hadden toen beter moeten communiceren met de pers. Parlementsleden hebben immers ook een functie als waakhond voor de bevolking. Ook dit wordt vaak vergeten door onze partijgebonden parlementsleden.

Op zich is er niets mis mee om mensen die de staat dienen hoge pensioenen te geven, al was het maar om te vermijden dat ze aan het begin van hun carrière voor de privé kiezen. Maar ze moeten die staat dan wel dienen en niet andersom. De bevolking heeft recht op transparantie. Zeker als het over pensioenen gaat, waar in het kader van de vergrijzing al aardig wat over gebakkeleid is. Hier is het helaas net het tegenovergestelde: opnieuw werd het vertrouwen van de bevolking geschaad en dat is erg voor alle politici die wel hard werken.

Walgelijke vertoning

Neem nu de hele discussie rond stikstof, wat een walgelijke vertoning. Het systeem werkt duidelijk niet meer, omdat politici geen gemeenschappelijk belang meer nastreven. Het is ieder voor zich en hoezeer politici zich ook storen aan het gebrek aan vertrouwen in hen, zij voeden dit gebrek massaal zélf door hun eindeloze verwijten - tot soms uitschelden toe - naar elkaar. Triestig.

Nochtans hebben we in Vlaanderen alles om het goed te hebben. Geen meisjes die vergast worden omdat ze naar school willen, geen aardbevingen, geen buurland dat ons wil binnenvallen… Enkel te veel mest- en stikstofproducerende bedrijven. Als iedereen nu eens een beetje z’n goede wil toont, dan kan het toch niet zo moeilijk zijn om daar een oplossing voor te vinden.

Het kwaad is helaas al geschied. Elk akkoord is nu een pleister op het houten been van het wantrouwen. “Als ze zich nu eens bij elkaar zouden verontschuldigen”, denk ik dan. Een stevige handdruk en zeggen: “Wij zijn verkozen door het volk, dat is een bijzondere eer. Laten we een oplossing zoeken die goed is voor het volk in plaats van te gaan zwartepieten.” Helaas is eerder de uitspraak van wijlen mijn lieve moeder van toepassing: “Ze deden de was en de plas en alles bleef zoals het was.”

