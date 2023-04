COLUMN. Walter Damen over naam- en geslachts-verandering: “De ‘sociale’ media hebben hun asociale taak alweer perfect vervuld”

Film KIJK. Lady Gaga danst én zingt op iconische trappen in The Bronx voor nieuwe ‘Jo­ker’-film

De opnames van ‘Joker: Folie à Deux’ zijn volop aan de gang. Joaquin Phoenix (48) keert terug als The Joker en Lady Gaga (37) brengt haar eigen versie van Harley Quinn tot leven. De zangeres en actrice werd afgelopen weekend gespot op dé bekende trappen in The Bronx, een deelgemeente van New York. In de eerste ‘Joker’-film had acteur Joaquin Phoenix daar een iconische dansscène. En het lijkt erop dat ook Lady Gaga die eer krijgt.