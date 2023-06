COLUMN. Walter Damen over de klappen die politici krijgen: “Het enige voordeel? Ze kunnen zich publiekelijk verdedigen”

De slagzin waarmee bokser Sugar Jackson werd aangemoedigd door het publiek als hij één van zijn legendarische wedstrijden in Antwerpen vocht. Het was en is gelukkig nog steeds een bijzonder aimabel figuur. Altijd goedlachs en met een eeuwige bescheidenheid. Na zijn ongeval bevestigde hij het opnieuw. Hij is gewoon blij met hetgeen het leven hem schenkt. “Oep hun bakkes”, het moet toch ook door het hoofd zijn geflitst van Tom Van Grieken, Sammy Mehdi, Egbert Lachaert, Connor Rousseau, Patrick Smet en de Open VLD-jongerenvoorzitter Phillipe Nys. De klappen die ze kregen waren van diverse aard. Bij Tom een klap op de linkerwang waarbij hij zijn rechterwang naar algoede Christelijke traditie niet heeft aangeboden. Sammy Mehdi werd dan weer door verontwaardigde politicologen teruggefloten over zijn goedkope interpretatie van de scheiding der machten, Egbert kreeg een uppercut door een verkiezingspoll waarbij zijn partij werd herleid tot een waterdrager.

Connor nam wel of niet de vlucht vooruit door zich wat dubbelzinnig te outen en Patrick Smet een – God-wie-verzint-het – staatssecretaris in Brussel, slaagde erin om de Iraanse burgemeester van Teheran uit te nodigen op onze kosten. Nogal gek na een willekeurige gevangenneming en dito foltering van een landgenoot met de omstreden gevangenisruil tot gevolg.

Tot slot dan het vermaledijde toptalent bij de VLD die na een paar glazen teveel op een iets te vleselijke manier zijn liefde durfde te uiten ten aanzien van een lid van zijn partijbureau. Allemaal deelden ze in de klappen. Maar maak je geen zorgen: ze zullen allemaal wel terug rechtveren. Ik moet wel bekennen dat ik in het huidige klimaat voor geen geld van de wereld politicus zou willen zijn. Je leeft onder een vergrootglas en je wordt elke dag gratuit beschimpt. Het enige voordeel dat ze hebben is dat ze zich wel publiekelijk kunnen verdedigen, terwijl magistraten dat niet mogen. Dat is toch een belangrijk onderscheid. Politici die bashen op een rechter worden nooit van antwoord gediend, omdat rechters dat nu eenmaal niet mogen. Een rechter kan dus niet anders dan zijn andere wang aanbieden. Mocht een rechter al over 8 wangen beschikken, ze werden allemaal serieus beslagen. Maar dit alles terzijde, tijd voor vakantie. Zeker voor de Rode Duivels, waar een doelwachter geen zin heeft in een gedeelde aanvoerdersband met een ander legendarisch figuur. Ik begrijp dat niet. Je bent de wereldtop, je wordt onophoudelijk bejubeld en dan nog kan je je blijkbaar druk maken om een aanvoerdersband. Onze nationale held heeft duidelijk nood aan vakantie.

Misschien passeert hij best eerst eens bij de nabestaanden van de 2 kindjes die omkwamen in een woningbrand deze week. 4 en 8 jaar waren ze. Dan beseft hij misschien terug waar het echt over gaat in het leven. Tot in september en geniet van jullie vakantie!

