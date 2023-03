COLUMN. Walter Damen: “Ook ene Dries V.L. schuift alle schuld gemakshalve door naar de door hemzelf uitgeroepen linkse pers”

Omwille van de discussie over het vermelden van de volle identiteit van verdachten, kies ik in deze column bewust voor initialen. Privacy heet dat, al vrees ik dat initialen in dit geval weinig verhullend zullen zijn. Ik gebruik Donald T. deze week als opstapje naar de gevaren van gesponsorde sociale media. Of correcter: ‘gesponsorde volksverlakkerij’. Mijn oranje vriend Donald had er immers niet beter op gevonden dan zijn eigen arrestatie groots aan te kondigen op het door hemzelf gecreëerde mediaplatform, gevolgd door een directe oproep naar zijn aanhangers om de verzonnen arrestatie te verhinderen en massaal op straat te komen.

Mijn klein verstand zou denken dat men ook in de VS het spreekwoord kent dat een ezel zich geen twee keer aan dezelfde steen stoot. Niet dus. Een gevraagd bisnummer van de ongeziene bestorming van het Capitool. Dat een aantal mensen het leven liet bij zijn vorige oproep, negeerde hij op zijn Donalds. Het gevolg was een wereldwijde democratische schok van 10 op de oude schaal van Richter. Manipulatie in de overtreffende trap, maar met welk doel? Wellicht hoopte hij nog wat mensen op te jutten en een hefboom te creëren voor zijn tanende populariteit. Enkel P. uit R. presteert al een jaar beter. Spijtig genoeg hechten vaak misnoegde burgers veel geloof aan bepaalde uitspraken door oproerkraaiers. Deze raaskalderij wordt vervolgens gebruikt om de eigen frustratie bot te vieren.

Bovendien zijn gesponsorde posts dagelijkse kost (en niet die van Jeroen Meus). Vele politici bezondigen zich hieraan. Als ik een bepaalde politieke partij op zowat alle gesponsorde media hoor pochen dat zij via hun minister de drugswereld hard hebben gepijnigd, dan draait mijn maag binnenstebuiten. De waarheid is dat ze nauwelijks iets hebben bijgedragen. Een kleine opsomming. Nul uitleveringen van veroordeelde of gezochte drugscriminelen uit paradijselijke oorden. Het aantal aanslagen breidt zich als een stinkende brij uit over heel Vlaanderen. De tonnages drugs die almaar groter worden. En dan nog hun borstkasgeroffel over het kraken van de befaamde Sky-applicatie waarin hun inbreng echter kleiner was dan een zandkorrel in de woestijn.

Ik vraag me af welke spin doctors dit uitwerken, wetende dat ze de burgers flagrant voorliegen. Misschien is dat wel hun nieuwe uitdaging: misleiding van de burger. Fake news op zijn Donalds. Ook een zekere Dries V.L., die nog een proces op komst heeft voor aanzetten tot haat en geweld, inbreuken op de wapenwet en negationisme, probeert alle schuld gemakshalve door te schuiven naar de door hemzelf uitgeroepen linkse pers en dit op zijn zelf gecreëerd platform.

Desinformeren, nieuws manipuleren, succes claimen en bepaalde mensen categoriseren. Het is van alle tijden. Gelukkig leert de geschiedenis ons dat het oordeel op het einde altijd bikkelhard is. Kijk maar naar Leopold II. Al loopt de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel.

