COLUMN. Walter Damen: “De rave. Een geheime boodschap?”

Ik weet niet zo goed of ik het nu een feest mag noemen of niet. Een feest is voor mij iets waarbij iedereen zich amuseert zonder de rust van derden te verstoren. Een ‘happening’ waarbij illegale ‘genots’middelen blijkbaar noodzakelijk zijn om het tempo te kunnen volhouden of om te kunnen genieten van het gebeuren, dat valt daarentegen voor mij niet te rijmen met het begrip feest. De uiteindelijk 15.000 ravers dachten daar overduidelijk anders over. Drie dagen vol drugs en alcohol om zo ritmisch op het beuken van elektronische beats te kunnen overleven.

Onder de radar

Toegegeven, op de drugs na dan deed al dat onwettigs mij stiekem ook wel gniffelen. Hoe is het mogelijk, dacht mijn beroepsmisvormd juridisch brein (en ik wellicht niet alleen), dat de ganse opstart onder de radar kon blijven? Als ik ergens 51 rijd waar ik maar 50 mag, word ik geflitst. Als ik met het mooie weer op mijn Vespa naar de bakker rijd zonder enkelbedekkende schoenen, plukken twee anonieme politiemotards mij uit het verkeer. Maar een rave op een oud militair domein waar blijkbaar heel ravend Europa van op de hoogte was, passeert wel ongemerkt. Podia opstellen, stroomgeneratoren installeren, een massa auto’s die naar een plek rijden waar geen auto wordt verwacht, en ga zo maar voort. Het ontsnapte allemaal aan het alziend oog van… Tja, welke dienst ook alweer? Zuhal Demir was er als de kippen bij om te zeggen dat ze alles moesten stilleggen door de elektriciteit af te koppelen en alles te ontruimen. De Croo predikte rust, maar uiteindelijk was het ‘het zal zichzelf wel uitdoven’-beleid van Annelies Verlinden veruit het verstandigst.

Het enige rechtstreeks dodelijke slachtoffer bleek uiteindelijk een reegeit die zichzelf doodliep - op welke manier is afhankelijk van welke krant je las. Maar wat als men de knuppel, traangas, waterkanonnen en chargerende ordetroepen op de massa van duizenden gedrogeerden had losgelaten? Ik voorspel u dat de reegeit volledig was ondergesneeuwd. Alles was aanwezig om van die rave een ravage te maken met veel slachtoffers aan beide zijden. Een kat-en--muisspelletje met bloed aan de bomen. Nee, gelukkig niets van dit alles. Het enige wat rest, is natuur- en imagoschade.

Gereglementeerd tot in het absurde

Over de kernvraag hoe dit ongemerkt kon passeren zal ongetwijfeld een serieus spelletje zwarte piet worden gespeeld. De hamvraag is echter waarom sommige mensen dit nodig hebben. 15.000 stuks in alle formaten is niet niets. Is het omdat alle ‘gefeest’ gereglementeerd is? Dat alles anders door het alziende oog van de overheid minutieus wordt gecontroleerd, tot het absurde toe? Uiteindelijk krijgen minder en minder fuifzalen nog vergunningen en als ze er al één hebben, worden ze overgeleverd aan massale klachten van de buurt. De symboliek van dit gebeuren mag dan ook niet onderschat worden. Het is een signaal dat ernstig genomen moet worden. Ik leg mijn oud singeltje van Frankie Goes to Hollywood nog eens op. ‘Rage hard’. Dit laatste is vrij te interpreteren

