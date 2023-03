COLUMN. Walter Damen: “De ene beving is de andere niet, daar kan de Oekraïense bevolking van meespreken”

Naar aanleiding van de aardbevingen in Turkije en Syrië heeft het consortium 12-12 met Fatma Taspinar als bezielster een grootschalige actie opgezet. Op zulke momenten is onze solidariteit het belangrijkste. Wanneer een bevolking in nood is, moet er massaal steun komen van de mensheid en zeker van wie het kan missen. Op het moment van dit schrijven werd er een kleine 7 miljoen euro opgehaald. Dat is goed, maar niet voldoende. In vergelijking met de Warmste Week, een actie die massaal gedragen wordt, is het wél een mooi bedrag. Daar werd vorig jaar 5.081.675 euro opgehaald voor 270 sociale projecten.

Maar als ik het dan doortrek naar de tsunami van 2004, waar werd afgeklopt op 54,3 miljoen euro, blijft het toch een mager beestje. Een zeebeving is dus geen aardbeving. Maar toegegeven, toen hadden we nog nooit gehoord van het begrip ‘tsunami’. Het was een op dat moment onbekende natuurgruwel die sindsdien wel op het collectieve netvlies gebrand staat. Ik kan enkel maar hopen dat ook nu iedereen die kan zijn steentje bijdraagt. Dat creëert net die grote warmte die de slachtoffers het noodzakelijke hart onder de riem steekt.

De ene beving is de andere niet

Dat de ene beving de andere niet is, daarvan kan de Oekraïense bevolking meespreken. Hét grote verschil met die andere catastrofes is dat het bij deze ramp niet Moeder Natuur was die alles door elkaar schudde. Nee, deze beving, die niet alleen in Oekraïne maar overal ter wereld wordt gevoeld, werd teweeggebracht door één persoon.

Ik had misschien wat naïef gehoopt dat vorige week het gezond verstand bij een zekere Russische leider zou zegevieren in zijn ‘State of the Union’. Ik vermeld bewust zijn naam niet, uit angst voor vergiftiging. Ik ben immers niet vergeten dat de toenmalige Oekraïense pro-westerse presidentskandidaat Joesjtsjenko in 2004, het jaar van de tsunami, door Rusland werd vergiftigd. Hij overleefde en verjoeg de pro-Russische president Viktor Janoekovitsj.

Onheilspellend en dwaas

Helaas was dat het begin van een aantal wel gelukte liquidaties. Dit ter vervollediging. De Russische retoriek blijft helaas even onheilspellend als dwaas. Waarom toch jaagt iemand bewust honderdduizenden mensen de dood in? Ik begrijp dat niet. Ook daar is onze blijvende solidariteit het enige antwoord dat we kunnen bieden. Op die manier blijft de mens uitblinken in wat we in se zijn, namelijk een sociaal groepsdier. Bepaalde figuren van deze wereld mogen het mooie van de mens niet vernietigen, daarvoor zijn we te goed.

Als signaal stort ik vandaag nog 40 euro omdat dit dan ook fiscaal aftrekbaar is. Misschien voor sommigen een teken dat die solidariteit dan toch niet zo onbaatzuchtig is. Maar opgelet: als iedere Belg dit doet, is er al gauw 440 miljoen euro opgehaald.

Over de beving door het boekenlandschap aangaande het woordgebruik van Roald Dahl zwijg ik bewust. Ik maak me daar niet meer dik in, er zijn andere enorme problemen.

